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    «Вишни» продолжат победное шествие

    «Хаддерсфилд» — «Борнмут». Прогноз, ставка (к. 1.98) на футбол, Чемпионшип, 13 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Хаддерсфилд» — «Борнмут»
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    «Борнмут»
    13 апреля в перенесенном поединке 38-го тура английского Чемпионшипа «Хаддерсфилд» на своем поле сыграет с «Борнмутом». Начало игры — в 19:30 по мск. «Хаддерсфилд» — «Борнмут»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 13 Апреля 2021 года
    Хаддерсфилд Таун
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    •  Хаддерсфилд Таун 19:30 Борнмут Борнмут
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.55
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    «Хаддерсфилд»

    «Хаддерсфилду» еще предстоит отстаивать свое место в Чемпионшипе. Сейчас он с 44 очками в турнирной таблице идет на 19 строке, оторвавшись от зоны вылета на восемь баллов.

    В отрезке последних семи встреч первенства «терьеры» добились одной виктории, раз проиграли и пять игр свели вничью. Победа была одержана еще 13 марта на выезде над КПР (1:0).

    Фиаско состоялось в позапрошлом туре в гостях от лидирующего «Норвича» со счетом 0:7. После этого коллектив расписал домашнюю мировую с «Ротерхэмом» (0:0), который находится в зоне вылета.

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    30 из 44 баллов «Хаддерсфилд» заработал в родных стенах. Он выиграл восемь поединков, а также по шесть раз уступал и играл вничью, разница мячей в них составляет 26:19.

    «Борнмут»

    «Борнмут» ведет борьбу за место в плей-офф. На текущий момент он с 68 баллами располагается на шестой строчке, имея запас перед ближайшим преследователем в два балла при игре в запасе.

    В отрезке последних восьми матчей чемпионата «вишни» теряли очки только в двух случаях, проиграв дома в середине марта «Барнсли» (2:3) и расписав мировую с «Престоном» (1:1) в гостях.

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    • Остальные шесть игр этого отрезка они выиграли и три из них «всухую». Одна из викторий пришлась на минувший игровой день первенства, где «Борнмут» в родных стенах разгромил «Ковентри» со счетом 4:1.

    Только 26 из 68 пунктов «Борнмут» заработал в выездных встречах текущего розыгрыша Чемпионшипа. Он добился шести выигрышей, восемь раз сыграл вничью и пять раз уступил, разница мячей — 24:18.

    В первом круге «Борнмут» дома разгромил предстоящего соперника со счетом 5:0.

    Прогноз и ставка на «Хаддерсфилд» — «Борнмут»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Борнмута» предлагают — 1.98.

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    На викторию «Хаддерсфилда» дают — 3.90, ничья оценена — в 3.68.

    «Вишни» набрали хороший ход и вполне могут разжиться тремя очками в поединке с коллективом из нижней части турнирки. Наш прогноз и ставка — П2.

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