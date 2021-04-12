«Фенербахче»
«Фенербахче» борется за чемпионский титул. Правда, пока что отстает от «Бешикташа» на 4 пункта.
Мало того, у конкурента имеется еще матч в запасе. Да и «Галатасарай» находится в опасной близости — минимальной.
Минувший тур для стамбульцев вышел безуспешным. Потеряны важнейшие очки: ничья с «Йени Мальтьяспор» (1:1).
Поединки против «Газиантепа» команде удаются довольно успешно. Из четырех матчей «Фенербахче» выиграл в трех при одном поражении.
«Газиантеп»
«Газиантеп» на текущий момент занимает 5 место. Правда, отставание от идущего на 4 месте «Трабзонспора» составляет целых 8 пунктов.
В активе у команды сейчас 50 очков. Причем забивает «Газиантеп» с заметной натугой: 46 голов в 31 встрече.
«Газиантеп» в минувшем туре добыл важнейшие три пункта. Дома команда оседлала «Башакшехир» (2:0).
Теперь же предстоит испытание одним из лидеров Суперлиги, причем на выезде. Наверняка «Газиантеп» даст бой «Фенербахче», вот только получится ли добыть очки — тот еще вопрос.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Фенербахче» за 1.48, на ничью за 4.40, а на «Газиантеп» — за 6.80
Хозяева борются за чемпионский титул, тем более, в минувшем туре внепланово потеряли очки.
«Газиантеп» постарается подняться в первую четверку, так что наверняка стремится разжиться очками.
Гости вполне достойно играют в обороне, так что постараются устоять в Стамбуле. Наши прогноз и ставка — Фора «Газиантепа» +1.5 с коэффициентом 1.65