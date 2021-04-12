«Фенербахче» сыграет на своем поле с «Газиантепом» в рамках 34-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 12 апреля, начало — в 19:00 мск. «Фенербахче» — «Газиантеп»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фенербахче»

«Фенербахче» борется за чемпионский титул. Правда, пока что отстает от «Бешикташа» на 4 пункта.

Мало того, у конкурента имеется еще матч в запасе. Да и «Галатасарай» находится в опасной близости — минимальной.

Минувший тур для стамбульцев вышел безуспешным. Потеряны важнейшие очки: ничья с «Йени Мальтьяспор» (1:1).

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Поединки против «Газиантепа» команде удаются довольно успешно. Из четырех матчей «Фенербахче» выиграл в трех при одном поражении.

«Газиантеп»

«Газиантеп» на текущий момент занимает 5 место. Правда, отставание от идущего на 4 месте «Трабзонспора» составляет целых 8 пунктов.

В активе у команды сейчас 50 очков. Причем забивает «Газиантеп» с заметной натугой: 46 голов в 31 встрече.

«Газиантеп» в минувшем туре добыл важнейшие три пункта. Дома команда оседлала «Башакшехир» (2:0).

Теперь же предстоит испытание одним из лидеров Суперлиги, причем на выезде. Наверняка «Газиантеп» даст бой «Фенербахче», вот только получится ли добыть очки — тот еще вопрос.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Фенербахче» за 1.48, на ничью за 4.40, а на «Газиантеп» — за 6.80

Хозяева борются за чемпионский титул, тем более, в минувшем туре внепланово потеряли очки.

«Газиантеп» постарается подняться в первую четверку, так что наверняка стремится разжиться очками.

Гости вполне достойно играют в обороне, так что постараются устоять в Стамбуле. Наши прогноз и ставка — Фора «Газиантепа» +1.5 с коэффициентом 1.65