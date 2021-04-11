«Карабах»
«Карабах» лишь в минувшем туре выбился в лидеры чемпионата. До того команда уступала «Нефтчи» по дополнительным показателям.
Вот только атакует «Карабах» лучше всех в лиге — 47 забитых мячей в 21 матче. Отлично действует и оборона, давшая результативный сбой лишь 14 раз.
В минувшем туре «Карабах» допустил осечку. На выезде чемпион Азербайджана не сумел одолеть «Кешлю» (1:1).
Поединки против «Сумгаита» команде удаются не особо успешно. В пяти последних матчах «Карабах» выиграл только дважды при одном поражении.
«Сумгаит»
«Сумгаит» на текущий момент занимает 4 место. Правда, отставание от идущей на третьем месте «Зири» составляет лишь два пункта.
В активе у команды сейчас 29 очков. Причем забивает «Сумгаит» почти с такой же регулярностью, что и пропускает — разница мячей 25:24.
«Сумгаит» в минувшем туре соорудил сенсацию. На выезде команда обыграла лидера чемпионата на тот момент «Нефтчи» (0:2).
Теперь же предстоит испытание новым лидером, причем на выезде. Наверняка «Сумгаит» даст бой «Карабаху», вот только получится ли добыть очки — тот еще вопрос.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Карабах» за 1.60, на ничью за 3.65, а на «Сумгаит» — за 5.60
Хозяева борются за чемпионский титул, и наверняка учтут негативный опыт в минувшем туре конкурента «Нефтчи».
«Сумгаит» постарается соорудить вторую сенсацию кряду, и, как минимум, рассчитывает на один пункт.
Хозяева выскочили в минувшем туре на первое место, и наверняка сделают все, дабы остаться на вершине. Наши прогноз и ставка — Победа «Карабаха» с коэффициентом 1.60