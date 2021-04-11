«Карабах» сыграет на своем поле с «Сумгаитом» в рамках 22-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 11 апреля, начало — в 18:15 мск. «Карабах» — «Сумгаит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Карабах»

«Карабах» лишь в минувшем туре выбился в лидеры чемпионата. До того команда уступала «Нефтчи» по дополнительным показателям.

Вот только атакует «Карабах» лучше всех в лиге — 47 забитых мячей в 21 матче. Отлично действует и оборона, давшая результативный сбой лишь 14 раз.

В минувшем туре «Карабах» допустил осечку. На выезде чемпион Азербайджана не сумел одолеть «Кешлю» (1:1).

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Поединки против «Сумгаита» команде удаются не особо успешно. В пяти последних матчах «Карабах» выиграл только дважды при одном поражении.

«Сумгаит»

«Сумгаит» на текущий момент занимает 4 место. Правда, отставание от идущей на третьем месте «Зири» составляет лишь два пункта.

В активе у команды сейчас 29 очков. Причем забивает «Сумгаит» почти с такой же регулярностью, что и пропускает — разница мячей 25:24.

«Сумгаит» в минувшем туре соорудил сенсацию. На выезде команда обыграла лидера чемпионата на тот момент «Нефтчи» (0:2).

Теперь же предстоит испытание новым лидером, причем на выезде. Наверняка «Сумгаит» даст бой «Карабаху», вот только получится ли добыть очки — тот еще вопрос.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Карабах» за 1.60, на ничью за 3.65, а на «Сумгаит» — за 5.60

Хозяева борются за чемпионский титул, и наверняка учтут негативный опыт в минувшем туре конкурента «Нефтчи».

«Сумгаит» постарается соорудить вторую сенсацию кряду, и, как минимум, рассчитывает на один пункт.

Хозяева выскочили в минувшем туре на первое место, и наверняка сделают все, дабы остаться на вершине. Наши прогноз и ставка — Победа «Карабаха» с коэффициентом 1.60