В воскресенье, 11 апреля, в рамках 25-го тура РПЛ «Локомотив» будет принимать «Спартак». Игра пройдет на стадионе «РЖД Арена», начало — в 19:00 по мск. «Локомотив» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Локомотив»

В конце февраля, в рамках РПЛ «Локо» дома обыграл ЦСКА (2:0), а март начал с того, что на выезде разгромил тульский «Арсенал» (3:0).

Затем подопечные Марко Николича дома победили «Сочи» (3:1) и на выезде справились с «Уфой» (1:0).

После международной паузы «железнодорожники» в гостях победили «Ротор» (2:0), а потом снова одолели «Сочи» со счетом 3:1, но уже в гостевом матче 1/4 финала Кубка России.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

«Локомотив» после 24 тура с 43 очками занимает 3-е место, разница мячей 32-26, Крыховяк забил 6 голов, еще 5 у Смолова.

«Спартак»

«Спартак» возобновил сезон вылетом из Кубка России, проиграв в гостевом матче 1/8 финала «Динамо» (0:2), а затем в рамках РПЛ дома проиграл «Рубину» (0:2).

Затем красно-белые разгромили со счетом 6:1 на своем поле «Краснодар» (дубли оформили Соболев и Ларссон) и в гостях победили «Динамо» (2:1).

Пред международной паузой матче «Спартак» дома разгромил «Урал» (5:1), а в последнем матче одолел на выезде «Ростов» (3:2).

После 24 туров чемпионата России «Спартак» с 47 очками на 2-м месте, отставая от «Зенита» на 4 балла. Разница мячей 49-28, Соболев и Ларссон забили по 12 голов, 9 у Понсе.

Календарь и таблица РПЛ

Участие Алекса Крала, Виктора Мозеса и Романа Зобнина в игре с «Ростовом» под вопросом

Прогноз и ставки

На победу «Локомотива» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.05, на ничью в основное время — 3.15, а на победу «Спартака» — 2.50.

В первом круге «Спартак» победил дома со счетом 2:1. В прошлом сезоне «Локомотив» дома проиграл 0:3, а на выезде сыграл вничью 1:1.

В последних 5 встречах на «РЖД Арене» железнодорожники ни разу не обыграли «Спартак», дважды потерпев поражение и дважды разойдясь миром (0:0). Прогнозируем, что «Спартак» не проиграет.

Вряд ли стоит ждать голевого изобилия. Интересен вариант для ставок ТМ 2,5 за 1.73 и «Обе забьют — нет» за 1.93.