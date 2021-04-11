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    Порадует ли годами дерби на «РЖД Арене»?

    «Локомотив» — «Спартак». Прогноз, ставка (к. 2.01) на тоталы, чемпионат России по футболу, 11 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Спартак»
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    «Локомотив»
    В воскресенье, 11 апреля, в рамках 25-го тура РПЛ «Локомотив» будет принимать «Спартак». Игра пройдет на стадионе «РЖД Арена», начало — в 19:00 по мск. «Локомотив» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 11 Апреля 2021 года
    Локомотив
  • Москва
    •  Локомотив 19:00 Спартак Спартак
  • Москва
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.45
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    «Локомотив»

    В конце февраля, в рамках РПЛ «Локо» дома обыграл ЦСКА (2:0), а март начал с того, что на выезде разгромил тульский «Арсенал» (3:0).

    Затем подопечные Марко Николича дома победили «Сочи» (3:1) и на выезде справились с «Уфой» (1:0).

    После международной паузы «железнодорожники» в гостях победили «Ротор» (2:0), а потом снова одолели «Сочи» со счетом 3:1, но уже в гостевом матче 1/4 финала Кубка России.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    «Локомотив» после 24 тура с 43 очками занимает 3-е место, разница мячей 32-26, Крыховяк забил 6 голов, еще 5 у Смолова.

    «Спартак»

    «Спартак» возобновил сезон вылетом из Кубка России, проиграв в гостевом матче 1/8 финала «Динамо» (0:2), а затем в рамках РПЛ дома проиграл «Рубину» (0:2).

    Затем красно-белые разгромили со счетом 6:1 на своем поле «Краснодар» (дубли оформили Соболев и Ларссон) и в гостях победили «Динамо» (2:1).

  • Смолов рвется к победам, «Локомотив» — к титулам. «Локо» вышел в полуфинал Кубка России
  • Обзор прессы на матч «Сочи» — «Локомотив»
  • 07/04/2021

    • Пред международной паузой матче «Спартак» дома разгромил «Урал» (5:1), а в последнем матче одолел на выезде «Ростов» (3:2).

    После 24 туров чемпионата России «Спартак» с 47 очками на 2-м месте, отставая от «Зенита» на 4 балла. Разница мячей 49-28, Соболев и Ларссон забили по 12 голов, 9 у Понсе.

    Календарь и таблица РПЛ

    Участие Алекса Крала, Виктора Мозеса и Романа Зобнина в игре с «Ростовом» под вопросом

    Прогноз и ставки

    На победу «Локомотива» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.05, на ничью в основное время — 3.15, а на победу «Спартака» — 2.50.

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    В первом круге «Спартак» победил дома со счетом 2:1. В прошлом сезоне «Локомотив» дома проиграл 0:3, а на выезде сыграл вничью 1:1.

    В последних 5 встречах на «РЖД Арене» железнодорожники ни разу не обыграли «Спартак», дважды потерпев поражение и дважды разойдясь миром (0:0). Прогнозируем, что «Спартак» не проиграет.

    Вряд ли стоит ждать голевого изобилия. Интересен вариант для ставок ТМ 2,5 за 1.73 и «Обе забьют — нет» за 1.93.

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