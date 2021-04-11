«Оренбург» сыграет на своем поле со «Спартаком-2» в рамках 36-го тура чемпионата России. Матч пройдет 11 апреля, начало — в 13:00 мск. «Оренбург» — «Спартак-2»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Оренбург»

«Оренбург» в минувшем туре добыл очередную победу. Дома команда Марцела Лички нанесла болезненное поражение «Чайке» (3:0).

В 35 сыгранных матчах оренбуржцы набрали 73 очка. Сейчас команда Лички мчится за нижегородцами, отставая от них на 2 очка.

Разумеется, в отчетной встрече «Оренбург» будет активно атаковать с первых минут. Тем более, после успеха в поединке с «Чайкой» команда Лички на моральном подъеме.

Прогнозы на ФНЛ

Весной команда Лички надеется запрыгнуть на 2 место в ФНЛ. Вот только команде больше нельзя допускать потерь очков на ровном месте.

«Спартак-2»

«Спартак-2» изо всех сил бьется за сохранение прописки в ФНЛ. Молодые спартаковцы под руководством Евгения Бушманова сейчас идут на 15 месте.

Минувший поединок команда провела блестяще. На выезде спартаковцы уверенно переиграли «Чайку» (0:2).

«Спартак-2» сейчас пытается отдалиться от вылетающего 18 места. Отрыв от занимающего его «Иртыша» составляет только 5 пунктов.

Спартаковцы в первом круге по всем статьям уступили «Оренбургу» (0:3). Так что теперь москвичи настроены если не на реванш, то уж точно — на отъем очков у фаворита.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Оренбург» за 1.32, на ничью за 4.20, а на «Спартак-2» — за 8.50

Хозяева изо всех сил бьются за прямое повышение в классе, стало быть, будут активно атаковать.

«Спартак-2» старается сохранить прописку в ФНЛ, иногда выдавая яркие матчи.

Команда Лички в минувшем туре показала отличную результативность, и явно будет стремиться продолжить свой голевой сериал. Наши прогноз и ставка — Победа «Оренбурга» во 2 тайме с коэффициентом 1.68