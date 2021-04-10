В субботу, 10 апреля, «Страсбург» на своем поле примет ПСЖ в рамках 32-го тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на арене «Стад де ла Мено», начнется в 18:00 по московскому времени. «Страсбург» — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Страсбург»

«Страсбург» занимает 13-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 с 36 набранными очками.

На счету «Бегунов» 10 побед, шесть ничьих и 15 поражений в 31 сыгранном туре.

До прошлого тура команда Тьерри Лоре потерпела поражения от «Ренна» (0:1) и «Ланса» (1:2). В предыдущем матче первенства она победила «Бордо» (3:2) на выезде.

Все прогнозы на Лигу 1

Отрыв от зоны вылета у команды составляет восемь очков, тогда как от 18-го места, которое требует провести стыковые матчи за право играть в элите — семь.

ПСЖ

У «Пари Сен-Жермен» не все так радужно в последнее время на внутренней арене. Команда Маурисио Почеттино в трех последних турах Лиги 1 один раз выиграла и дважды проиграла.

ПСЖ уступил «Нанту» (1:2), а также в предыдущем туре проиграл «Лиллю» (0:1), который удалось пройти в Кубке Франции (3:0), а в чемпионате со счетом 4:2 был обыгран «Лион».

Из-за поражения от «Догов» ПСЖ теперь обосновался на втором месте в таблице Лиги 1. У команды — 63 очка, тогда как у «Лилля» — 66. При этом ПСЖ всего на 1 очко опережает «Монако» и на 2 — «Лион».

В Лиге чемпионов все наоборот прекрасно. Сперва в 1/8 финала ПСЖ выбил из борьбы «Барселону», а затем в первой игре 1/4 финала победил на выезде «Баварию» (3:2).

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,75.

Успех хозяев поля оценивается в 4,33, тогда как ничья — в 3,90.

Наши прогноз и ставка — ПСЖ выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,30.