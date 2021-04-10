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    Обыграет ли ПСЖ «Страсбург» после «Баварии»?

    «Страсбург» — ПСЖ. Прогноз (к. 2.30) и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 10 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Страсбург» — ПСЖ
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    ПСЖ на три очка уступает лидерство «Лиллю»
    В субботу, 10 апреля, «Страсбург» на своем поле примет ПСЖ в рамках 32-го тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на арене «Стад де ла Мено», начнется в 18:00 по московскому времени. «Страсбург» — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 10 Апреля 2021 года
    Страсбург
  • Франция. Лига 1
    •  Страсбург 18:00 ПСЖ ПСЖ
  • Париж
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.90
  • 2
  • 1.75
  • Ставка!
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    «Страсбург»

    «Страсбург» занимает 13-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 с 36 набранными очками.

    На счету «Бегунов» 10 побед, шесть ничьих и 15 поражений в 31 сыгранном туре.

    До прошлого тура команда Тьерри Лоре потерпела поражения от «Ренна» (0:1) и «Ланса» (1:2). В предыдущем матче первенства она победила «Бордо» (3:2) на выезде.

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    Отрыв от зоны вылета у команды составляет восемь очков, тогда как от 18-го места, которое требует провести стыковые матчи за право играть в элите — семь.

    ПСЖ

    У «Пари Сен-Жермен» не все так радужно в последнее время на внутренней арене. Команда Маурисио Почеттино в трех последних турах Лиги 1 один раз выиграла и дважды проиграла.

    ПСЖ уступил «Нанту» (1:2), а также в предыдущем туре проиграл «Лиллю» (0:1), который удалось пройти в Кубке Франции (3:0), а в чемпионате со счетом 4:2 был обыгран «Лион».

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  • Вчера

    • Из-за поражения от «Догов» ПСЖ теперь обосновался на втором месте в таблице Лиги 1. У команды — 63 очка, тогда как у «Лилля» — 66. При этом ПСЖ всего на 1 очко опережает «Монако» и на 2 — «Лион».

    В Лиге чемпионов все наоборот прекрасно. Сперва в 1/8 финала ПСЖ выбил из борьбы «Барселону», а затем в первой игре 1/4 финала победил на выезде «Баварию» (3:2).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,75.

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    Успех хозяев поля оценивается в 4,33, тогда как ничья — в 3,90.

    Наши прогноз и ставка — ПСЖ выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,30.

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