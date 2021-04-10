Мадридский «Реал» сыграет на своем поле с «Барселоной» в рамках 30-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 10 апреля в Мадриде, начало — в 22:00 мск. «Реал» Мадрид — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал»

«Реал» после 29-ти сыгранных матчей набрал 63 очка и занимает в турнирной таблице Ла Ла Лиги третье место. Отставание от «Атлетико» — три очка, от «Барселоны» — два.

В начале недели «Реал» провел исключительный матч против «Ливерпуля». «Королевский клуб» одержал победу со счетом 3:1. Пока еще рано говорить, что «Реал» уже гарантировал себе выход в полуфинал Лиги чемпионов, но в камбэк «Ливерпуля» верится с трудом.

Победная серия «Реала» составляет пять матчей, а беспроигрышная — 12 (10 побед и 2 ничьих).

Интересно, что на этом отрезке «Реал» ни разу не пропускал больше одного мяча. Это важно, поскольку далеко не всегда у Зидана есть возможность задействовать в игре всех основных исполнителей. Например, против «Ливерпуля» не играли Серхио Рамос и Рафаэль Варан.

«Барселона»

Тем временем «Барселона» сейчас полностью сконцентрирована на чемпионате Испании. И в этом заключается, возможно, ее главное преимущество перед «Реалом», которому на следующей неделе снова играть с «Ливерпулем».

Беспроигрышная серия «Барсы» в Ла Лиге составляет уже внушительные 19 матчей — 16 победа и 3 ничьих.

В прошлом туре команда Роналда Кумана с трудом выиграла на «Камп Ноу» у «Вальядолида» (1:0). Решающий гол Усман Дембеле забил за несколько минут до финального свистка.

Но перед этим «Барселона» провела ряд ярких матчей. Во второй половине марта каталонцы разгромили «Уэску» и «Реал Сосьедад», забив в общей сложности 10 мячей.

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«Барселона» — самая результативная команда текущего чемпионата. В 29-ти матчах сине-гранатовые забили 68 мячей, на 17 больше, чем «Атлетико» и «Реал».

Прогноз и ставка

На «Реал» букмекеры предлагают поставить за 2.99, на ничью за 3.96, а на «Барселону» — за 2.41.

«Барса» в первом круге проиграла «Мадриду» на своем поле со счетом 1:3, но тогда каталонцы были не готовы, прежде всего, психологически, за командой продолжал тянуться скандальный шлейф слухов о будущем Лео Месси и предстоящих изменениях в руководстве. И это очень отвлекало команду. Сейчас же все под контролем.

Про «Реал» тоже сложно сказать что-то плохое, это явно не тот момент, когда надо критиковать, особенно на фоне недавней победы над «Ливерпулем».

И все же есть ощущение, что «Барса» возьмет реванш. В первую очередь, за счет очень мощной атаки.

Ставка — победа «Барселоны» за 2.41.

Также можно рассмотреть ставку на победу «Барселоны» во втором тайме за 2.60. Как обычно, главные события начнутся после перерыва.