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    Мощное нападение «Барселоны» задавит «Реал»?

    «Реал» Мадрид — «Барселона». Прогноз (к. 2.41) и ставки на чемпионат Испании по футболу 10 апреля 2021 года

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    Мадридский «Реал» сыграет на своем поле с «Барселоной» в рамках 30-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 10 апреля в Мадриде, начало — в 22:00 мск. «Реал» Мадрид — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 10 Апреля 2021 года
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    «Реал»

    «Реал» после 29-ти сыгранных матчей набрал 63 очка и занимает в турнирной таблице Ла Ла Лиги третье место. Отставание от «Атлетико» — три очка, от «Барселоны» — два.

    В начале недели «Реал» провел исключительный матч против «Ливерпуля». «Королевский клуб» одержал победу со счетом 3:1. Пока еще рано говорить, что «Реал» уже гарантировал себе выход в полуфинал Лиги чемпионов, но в камбэк «Ливерпуля» верится с трудом.

    Победная серия «Реала» составляет пять матчей, а беспроигрышная — 12 (10 побед и 2 ничьих).

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  • 07/04/2021

    • Интересно, что на этом отрезке «Реал» ни разу не пропускал больше одного мяча. Это важно, поскольку далеко не всегда у Зидана есть возможность задействовать в игре всех основных исполнителей. Например, против «Ливерпуля» не играли Серхио Рамос и Рафаэль Варан.

    «Барселона»

    Тем временем «Барселона» сейчас полностью сконцентрирована на чемпионате Испании. И в этом заключается, возможно, ее главное преимущество перед «Реалом», которому на следующей неделе снова играть с «Ливерпулем».

    Беспроигрышная серия «Барсы» в Ла Лиге составляет уже внушительные 19 матчей — 16 победа и 3 ничьих.

    В прошлом туре команда Роналда Кумана с трудом выиграла на «Камп Ноу» у «Вальядолида» (1:0). Решающий гол Усман Дембеле забил за несколько минут до финального свистка.

    Но перед этим «Барселона» провела ряд ярких матчей. Во второй половине марта каталонцы разгромили «Уэску» и «Реал Сосьедад», забив в общей сложности 10 мячей.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    «Барселона» — самая результативная команда текущего чемпионата. В 29-ти матчах сине-гранатовые забили 68 мячей, на 17 больше, чем «Атлетико» и «Реал».

    Прогноз и ставка

    На «Реал» букмекеры предлагают поставить за 2.99, на ничью за 3.96, а на «Барселону» — за 2.41.

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    «Барса» в первом круге проиграла «Мадриду» на своем поле со счетом 1:3, но тогда каталонцы были не готовы, прежде всего, психологически, за командой продолжал тянуться скандальный шлейф слухов о будущем Лео Месси и предстоящих изменениях в руководстве. И это очень отвлекало команду. Сейчас же все под контролем.

    Про «Реал» тоже сложно сказать что-то плохое, это явно не тот момент, когда надо критиковать, особенно на фоне недавней победы над «Ливерпулем».

    И все же есть ощущение, что «Барса» возьмет реванш. В первую очередь, за счет очень мощной атаки.

    Ставка — победа «Барселоны» за 2.41.

    Также можно рассмотреть ставку на победу «Барселоны» во втором тайме за 2.60. Как обычно, главные события начнутся после перерыва.

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    Прогноз и ставка на матч «Реал» Мадрид — «Барселона» 10.04.2021 в 22:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 2.41.
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