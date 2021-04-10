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    «Милан» снова потеряет очки в матче с «Пармой»?

    «Парма» — «Милан». Прогноз (к. 2.25) и ставки на чемпионат Италии по футболу 10 апреля 2021 года

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    «Милан» выиграл 12 из 14-ти гостевых матчей в Серии А
    «Милан» сыграет на выезде с «Пармой» в рамках 30-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 19:00 мск. «Парма» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 10 Апреля 2021 года
    Парма
  • Парма
    •  Парма 19:00 Милан Милан
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    «Парма»

    «Парма» после 29-ти сыгранных матча находится в турнирной таблице на 19-й строчке. Надо признать, что ситуация близка к критической.

    Хотя в последнее время результаты стали получше. В семи предыдущих турах «Парма» потерпела только два поражения, но при этом четыре раза сыграла вничью.

    Единственную пока что в этом году победу «Парма» одержала в середине марта, когда выиграла на своем поле у «Ромы».

    Результативная серия «Пармы» составляет уже восемь матчей, в каждом из которых она забивала хотя бы один мяч.

    «Милан»

    Тем временем «Милан» пока что занимает второе место, но конкуренты находятся так близко, что пока еще рано говорить, что «россонери» финишируют в топ-4 и в следующем сезоне наконец-то сыграют в Лиге чемпионов.

    Начиная с середины февраля «Милан» одержал только две победы. Очевидно, что вторая половина сезона получается у команды Стефано Пиоли не такой фееричной, как первая.

    В прошлом туре «Милан» потерял очки в домашней игре с «Сампдорией» — всего лишь ничья 1:1.

    Все прогнозы на Серию А

    При этом у «Милана» просто удивительная гостевая статистика в Серии А — 12 побед и всего лишь одно поражение в 14-ти матчах.

    Прогноз и ставка

    На «Парму» в этом матче букмекеры предлагают поставить за 5.35, на ничью за 3.84, а на победу «Милана» — за 1.73.

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    В первом круге «Милан» не смог выиграть у «Пармы», матч на «Сан Сиро» завершился со счетом 2:2.

    Сейчас же соперник «россонери» будет еще больше мотивирован. А «Милан» как раз совсем не напоминает, фаворита, на которого можно смело ставить против агрессивного аутсайдера.

    Ставка — победа «Пармы» или ничья за 2.25.

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