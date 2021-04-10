«Ливерпуль»
«Ливерпуль» на прошлой неделе провел шикарный матч против «Арсенала», после которого снова заговорили о возрождении прошлогоднего чемпиона. И это действительна была очень классная игра, команда Юргена Клоппа забила три безответных мяча, а соперника попросту не было видно.
Но уже через несколько дней «Ливерпуль» с треском проиграл мадридскому «Реалу» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Поражение 1:3, безусловно, осталяет шансы на камбэк, но по игре было не очень заметно, что «Ливерпуль» способен сейчас на такой подвиг.
В очередной раз ужасный матч провели защитник «Ливерпуля» и Алиссон, которого некоторые уже даже сравнивают с Лорисом Кариусом.
Серия поражений «Ливерпуля» на своем поле в рамках АПЛ составляет уже шесть матчей, а беспроигрышная — восемь. В этих восьми матчах «мерсисайдцы» забили лишь два мяча. Катастрофа.
«Астон Вилла»
Тем временем «Астон Вилла» спокойно доигрывает этот непростой сезон. В отличие от прошлого года, в этом команде из Бирмингема не придется вести борьбу за выживание.
После 29-ти сыгранных матчей «Вилла» с 44 очками находится на девятой строчке. Есть даже неплохой шанс финишировать в топ-6 и получить прямую путевку в Лигу Европы. Просто пока не очень понятно, надо ли это «Астон Вилле».
В прошлом туре «Астон Вилла» прервала безвыигрышную серию из четырех матчей, одержав домашнюю победу над «Фулхэмом».
Перед этим же команда Дина Смита провела ряд «серых» матчей, а самым неприятным, безусловно, стало поражение от безнадежного аутсайдера «Шеффилд Юнайтед».
«Астон Вилла» в пяти предыдущих матчах на выезде потерпела только одно поражение.
Прогноз и ставка
На «Ливерпуль» в этом матче можно поставить за 1.54, ничью букмекеры предлагают за 4.75, а победу «Астон Виллы» — за 7.00.
В сложившейся ситуации можно смело говорить о том, что коэффициент на «Ливерпуль» просто конкретно занижен.
«Астон Вилла» хорошо понимает, что сейчас у нее есть шикарный шанс снова обыграть команду Клоппа. В первом круге «Ливерпуль» влетел «Вилле» со счетом 2:7.
Впереди матч с «Реалом», как ни крути, а силы надо беречь, прежде всего, для возможного камбэка.
Ставка — «Астон Вилла» не проиграет за 2.78. «Ливерпуль» явно не в своей тарелке, команда в ужасном психологическом состоянии. А победа над «Арсенал» — это, похоже, было просто приятное исключение на фоне кошмарных результатов.
Также можно рассмотреть ставку на ничью по итогам первого тайма за 2.52.