«Ливерпуль» сыграет на своем поле с «Астон Виллой» в рамках 31-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 17:00 мск. «Ливерпуль» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» на прошлой неделе провел шикарный матч против «Арсенала», после которого снова заговорили о возрождении прошлогоднего чемпиона. И это действительна была очень классная игра, команда Юргена Клоппа забила три безответных мяча, а соперника попросту не было видно.

Но уже через несколько дней «Ливерпуль» с треском проиграл мадридскому «Реалу» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Поражение 1:3, безусловно, осталяет шансы на камбэк, но по игре было не очень заметно, что «Ливерпуль» способен сейчас на такой подвиг.

В очередной раз ужасный матч провели защитник «Ливерпуля» и Алиссон, которого некоторые уже даже сравнивают с Лорисом Кариусом.

Серия поражений «Ливерпуля» на своем поле в рамках АПЛ составляет уже шесть матчей, а беспроигрышная — восемь. В этих восьми матчах «мерсисайдцы» забили лишь два мяча. Катастрофа.

«Астон Вилла»

Тем временем «Астон Вилла» спокойно доигрывает этот непростой сезон. В отличие от прошлого года, в этом команде из Бирмингема не придется вести борьбу за выживание.

После 29-ти сыгранных матчей «Вилла» с 44 очками находится на девятой строчке. Есть даже неплохой шанс финишировать в топ-6 и получить прямую путевку в Лигу Европы. Просто пока не очень понятно, надо ли это «Астон Вилле».

В прошлом туре «Астон Вилла» прервала безвыигрышную серию из четырех матчей, одержав домашнюю победу над «Фулхэмом».

Все прогнозы на АПЛ

Перед этим же команда Дина Смита провела ряд «серых» матчей, а самым неприятным, безусловно, стало поражение от безнадежного аутсайдера «Шеффилд Юнайтед».

«Астон Вилла» в пяти предыдущих матчах на выезде потерпела только одно поражение.

Прогноз и ставка

На «Ливерпуль» в этом матче можно поставить за 1.54, ничью букмекеры предлагают за 4.75, а победу «Астон Виллы» — за 7.00.

В сложившейся ситуации можно смело говорить о том, что коэффициент на «Ливерпуль» просто конкретно занижен.

«Астон Вилла» хорошо понимает, что сейчас у нее есть шикарный шанс снова обыграть команду Клоппа. В первом круге «Ливерпуль» влетел «Вилле» со счетом 2:7.

Впереди матч с «Реалом», как ни крути, а силы надо беречь, прежде всего, для возможного камбэка.

Ставка — «Астон Вилла» не проиграет за 2.78. «Ливерпуль» явно не в своей тарелке, команда в ужасном психологическом состоянии. А победа над «Арсенал» — это, похоже, было просто приятное исключение на фоне кошмарных результатов.

Также можно рассмотреть ставку на ничью по итогам первого тайма за 2.52.