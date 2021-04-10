«Бавария» сыграет на своем поле против «Унион Берлин» в рамках 28-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 10 апреля в Мюнхене, начало — в 16:30 мск. «Бавария» — «Унион Берлин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бавария»

«Бавария» среди недели проиграла «ПСЖ» в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Игра в Мюнхене завершилась со счетом 3:2 в пользу парижского клуба.

И все же этот результат сложно назвать справедливым. Даже без Роберта Левандовски и Сержа Гнабри, у которого за день до встречи с «ПСЖ» обнаружили коронавирус, «Бавария» практически не отходила от чужих ворот. Больше 30 ударов, 12 из них в створ — так в этой игре выступила атака лучшего клуба мира.

Надо признать, что «Баварии» не повезло, в первую очередь.

В Бундеслиге ситуация на данный момент под контролем. Отрыв от «Лейпцига» составляет семь очков. Так что «Бавария» вполне может позволить себе не тратить силы перед важнейшим матчем в Париже.

«Унион Берлин»

«Унион» после 27-ми сыгранных матчей занимает в турнирной таблице Бундеслиги седьмое место. Самая главная задача решена давным-давно, но теперь берлинский клуб попробует подняться выше и завоевать путевку в Лигу Европы. Отставание от дортмундской «Боруссии» и «Байера» составляет всего лишь четыре очка.

«Унион» при этом немного сбавил обороты во второй половине сезона, что, впрочем, было ожидаемо. У команды не так много ресурсов, чтобы пройти всю дистанцию без спадов.

Все прогнозы на Бундеслигу

Но тем не менее в пяти предыдущих турах «Унион» потерпел только одно поражение — в гостях от мощного «Айнтрахта». Еще три встречи на этом отрезке завершились вничью, плюс была победа над «Кельном». Очень достойно, на самом деле, для скромного клуба.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Баварию» за 1.47, на ничью за 5.25, а на победу «Униона» — 7.60.

Как видим, коэффициент на «Баварию» достаточно осторожный. И это логично, поскольку против «Униона», скорее всего, Ханс-Дитер Флик выпустит далеко не основной состав.

Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 1.98.

Также можно рассмотреть ставку на то, что «Унион» не проиграет за 3.04. Чересчур смело, но «Баварии» сейчас не до «Униона», это очевидно.