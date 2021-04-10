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    «Бавария» пожертвует матчем с «Унионом» ради камбэка в Париже?

    «Бавария» — «Унион Берлин». Прогноз (к. 3.04) и ставки на чемпионат Германии 10 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Бавария» — «Унион Берлин»
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    Томас Мюллер
    «Бавария» сыграет на своем поле против «Унион Берлин» в рамках 28-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 10 апреля в Мюнхене, начало — в 16:30 мск. «Бавария» — «Унион Берлин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 10 Апреля 2021 года
    Бавария
  • Мюнхен
    •  Бавария 16:30 Унион Унион
  • Берлин
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.42
  • X
  • 4.85
  • 2
  • 7.50
  • Ставка!
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    «Бавария»

    «Бавария» среди недели проиграла «ПСЖ» в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Игра в Мюнхене завершилась со счетом 3:2 в пользу парижского клуба.

    И все же этот результат сложно назвать справедливым. Даже без Роберта Левандовски и Сержа Гнабри, у которого за день до встречи с «ПСЖ» обнаружили коронавирус, «Бавария» практически не отходила от чужих ворот. Больше 30 ударов, 12 из них в створ — так в этой игре выступила атака лучшего клуба мира.

    Надо признать, что «Баварии» не повезло, в первую очередь.

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    • В Бундеслиге ситуация на данный момент под контролем. Отрыв от «Лейпцига» составляет семь очков. Так что «Бавария» вполне может позволить себе не тратить силы перед важнейшим матчем в Париже.

    «Унион Берлин»

    «Унион» после 27-ми сыгранных матчей занимает в турнирной таблице Бундеслиги седьмое место. Самая главная задача решена давным-давно, но теперь берлинский клуб попробует подняться выше и завоевать путевку в Лигу Европы. Отставание от дортмундской «Боруссии» и «Байера» составляет всего лишь четыре очка.

    «Унион» при этом немного сбавил обороты во второй половине сезона, что, впрочем, было ожидаемо. У команды не так много ресурсов, чтобы пройти всю дистанцию без спадов.

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    Но тем не менее в пяти предыдущих турах «Унион» потерпел только одно поражение — в гостях от мощного «Айнтрахта». Еще три встречи на этом отрезке завершились вничью, плюс была победа над «Кельном». Очень достойно, на самом деле, для скромного клуба.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Баварию» за 1.47, на ничью за 5.25, а на победу «Униона» — 7.60.

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    Как видим, коэффициент на «Баварию» достаточно осторожный. И это логично, поскольку против «Униона», скорее всего, Ханс-Дитер Флик выпустит далеко не основной состав.

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 1.98.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что «Унион» не проиграет за 3.04. Чересчур смело, но «Баварии» сейчас не до «Униона», это очевидно.

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