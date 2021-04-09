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    Вдохновится ли «Лилль» победой над «Пари Сен-Жермен»?

    «Метц» — «Лилль». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 9 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Метц» — «Лилль»
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    Жозе Фонте
    В пятницу, 9 апреля, «Метц» на своем поле примет «Лилль» в рамках 32-го тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Мунисипаль Сейнт-Симфорьен», начнется в 22:00 по московскому времени. «Метц» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 09 Апреля 2021 года
    Метц
  • Франция. Лига 1
    •  Метц 22:00 Лилль Лилль
  • Франция. Лига 1
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    «Метц»

    «Метц» занимает девятое место в турнирной таблице французской Лиги 1, набрав 42 очка в 31 туре.

    На счету «мессинцев» 11 побед, девять ничьих и 11 поражений в национальном первенстве.

    С начала марта команда Фредерика Антонетти уступила «Анже» (0:1), «Ренну» (1:3) и «Монако» (0:4), а также разошлась миром с «Лансом» (2:2).

    Накануне «темно-бордовые» вылетели из Кубка Франции, проиграв в серии пенальти «Монако» (0:0, 4:5 — по пенальти).

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    После травм у «Метца» восстанавливаются Мануэль Каби, Опа Нгетте, Ибраима Ниане, Венсан Пажо и Уоррен Чимбембе.

    «Лилль»

    «Лилль» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции с 66 баллами, что на три больше, чем у «Пари Сен-Жермен».

    «Доги» в нынешнем сезоне одержали 19 побед, девять раз сыграли вничью и потерпели всего три поражения.

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    • В последних матчах подопечные Кристофа Галтье порадовали победами над «Марселем» (2:0) и «Пари Сен-Жермен» (1:0). При этом они успели проиграть «Ниму» (1:2) и поделить очки с «Монако» (0:0).

    В лазарете «Лилля» находятся Хонатан Дэвид, Джереми Пье, Зеки Челик и Юсуф Языджи. Дисквалификацию отбывает Тиагу Джало.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Лилля» — 1.73, победа «Метца» — 5.50, ничья — 3.60.

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    Статус фаворита обязывает «догов» набирать здесь три очка, но очень важно не допустить недооценки «мессинцев», которые иногда очень хорошо обороняются.

    И все же недавняя победа над «Пари Сен-Жермен», как нам кажется, повысила уверенность подопечных Кристофа Галтье, которые вряд ли хотят, чтобы их отрыв от конкурентов в борьбе за чемпионство уменьшался. Наш прогноз и ставка — «победа гостей».

    Еще один вариант — «хозяева не забьют» за 2.03. В выездных матчах этого сезона «Лиль» пропустил всего девять мячей, да и «Метц», скорее всего, сделает ставку на надежность обороны.

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    Прогноз и ставка на матч «Метц» — «Лилль» 09.04.2021 в 22:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.73.
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