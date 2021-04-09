«Метц»
«Метц» занимает девятое место в турнирной таблице французской Лиги 1, набрав 42 очка в 31 туре.
На счету «мессинцев» 11 побед, девять ничьих и 11 поражений в национальном первенстве.
С начала марта команда Фредерика Антонетти уступила «Анже» (0:1), «Ренну» (1:3) и «Монако» (0:4), а также разошлась миром с «Лансом» (2:2).
Накануне «темно-бордовые» вылетели из Кубка Франции, проиграв в серии пенальти «Монако» (0:0, 4:5 — по пенальти).
После травм у «Метца» восстанавливаются Мануэль Каби, Опа Нгетте, Ибраима Ниане, Венсан Пажо и Уоррен Чимбембе.
«Лилль»
«Лилль» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции с 66 баллами, что на три больше, чем у «Пари Сен-Жермен».
«Доги» в нынешнем сезоне одержали 19 побед, девять раз сыграли вничью и потерпели всего три поражения.
В последних матчах подопечные Кристофа Галтье порадовали победами над «Марселем» (2:0) и «Пари Сен-Жермен» (1:0). При этом они успели проиграть «Ниму» (1:2) и поделить очки с «Монако» (0:0).
В лазарете «Лилля» находятся Хонатан Дэвид, Джереми Пье, Зеки Челик и Юсуф Языджи. Дисквалификацию отбывает Тиагу Джало.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Лилля» — 1.73, победа «Метца» — 5.50, ничья — 3.60.
Статус фаворита обязывает «догов» набирать здесь три очка, но очень важно не допустить недооценки «мессинцев», которые иногда очень хорошо обороняются.
И все же недавняя победа над «Пари Сен-Жермен», как нам кажется, повысила уверенность подопечных Кристофа Галтье, которые вряд ли хотят, чтобы их отрыв от конкурентов в борьбе за чемпионство уменьшался. Наш прогноз и ставка — «победа гостей».
Еще один вариант — «хозяева не забьют» за 2.03. В выездных матчах этого сезона «Лиль» пропустил всего девять мячей, да и «Метц», скорее всего, сделает ставку на надежность обороны.