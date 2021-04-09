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    Битва за выживание будет малорезультативной

    «Уэска» — «Эльче». Прогноз, ставка (к. 1.66) на футбол, чемпионат Испании, 9 апреля 2021 года

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    Рафаэль Мир
    В стартовом поединке 30-го тура Примеры «Уэска» на своем поле сразится с «Эльче». Поединок пройдет 9 апреля, начало — в 22:00 по мск. «Уэска» — «Эльче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 09 Апреля 2021 года
    Уэска
  • Испания. Примера
    •  Уэска 22:00 Эльче Эльче
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    «Уэска»

    «Уэска» отчаянно борется за сохранение прописки в элите испанского футбола. Сейчас она с 24 очками идет на 18 месте, отставая всего лишь на два пункта от безопасной позиции.

    В минувшем туре «оскенцы» смогли положить в гостях на лопатки «Леванте», победив со счетом 2:0. Этой викторией они прервали свою 4-матчевую безвыигрышную серию, в которой дважды проиграли и два раза сыграли вничью.

    Мировые были в гостях с «Эйбаром» (1:1) и на выезде с «Осасуной» (0:0) на своей территории, уступили «сине-гранатовые» дома «Сельте» (3:4) и в гостях «Барселоне» со счетом 1:4.

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    В родных пенатах «Уэска» набрала 12 пунктов из 24. Она добилась двух викторий, а также по шесть раз играла вничью и была повержена, разница забитых и пропущенных — 12:18.

    «Эльче»

    «Эльче» также предстоит вести борьбу за сохранение прописки в Примере. В данный момент она идет на 17 безопасной строки, но зону вылета опережает на два балла.

    После того, как в начале марта «бело-зеленые» переиграли дома «Севилью» (2:1), они потом победить не могут, сперва дважды проиграв, а потом два раза поделив очки со своими оппонентами.

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    • Уступили левантийцы в Мадриде «Реалу» (1:2) и на выезде «Севилье» (0:2), а мировые расписали по 1:1 в гостях с «Хетафе» и на своей территории с «Бетисом» в минувшем туре первенства.

    На чужих полях «Эльче» в текущем чемпионате заработал девять пунктов из 26 общих, выиграв два раза при четырех мировых исходах и девяти фиаско, разница мячей — 12:24.

    В первом круге эти команды сыграли 0:0, а в прошлом сезоне, когда они выступали в Сегунде, «Уэска» дома победила 2:0, а в гостях была мировая 1:1.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Уэски» предлагают — 2.13.

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    На викторию «Эльче» дают — 3.92, ничья оценена — в 3.42.

    Прогнозируем, что поединок команд ведущих борьбу за выживание будет осторожным с небольшим количеством забитых мячей. Наша ставка на данную встречу — ТМ 2,5.

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