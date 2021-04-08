«Газиантеп» сыграет на своем поле с «Истанбул Башакшехиром» в рамках 33 тура чемпионата Турции. Матч пройдет 8 апреля, начало — в 16:00 мск. «Газиантеп» — «Истанбул Башакшехир»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Газиантеп»

В нынешнем чемпионате «Газиантеп» вполне способен побороться за попадание в первую пятерку. Сейчас команда занимает 7 место, но в случае победы поднимется.

Правда, в минувшем туре команда не сумела на выезде добыть заветные три пункта. В матче с «Йени Малатьяспор» была зафиксирована боевая ничья 2:2.

Причем «Газиантеп» никому за здорово живешь очков не дарит. Даже с грандами турецкого футбола команда привычно бодается.

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С «Истанбул Башакшехир» команда играет неудачно. Несмотря на победу в первом круге (1:2), до того «Газиантеп» проиграл в четырех матчах кряду.

«Истанбул Башакшехир»

Вот ведь как бывает в турецком футболе. Клуб, ставший чемпионом страны в минувшем сезоне, в сезоне нынешнем бьется за выживание.

Турнирное положение стамбульцев выглядит непристойно — лишь 15 место. Причем в активе у команды всего 33 очка.

Вообще, отрыв от зоны вылета составляет всего-лишь 1 пункт. Естественно, «Истанбул Башакшехир» еще не обеспечил себе спокойной жизни в Суперлиге.

В своем предыдущем матче команда дома сумела добыть важнейшие три очка. Стамбульцы уверенно переиграл «Йени Малатьяспор» (3:1).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Газиантеп» за 2.59, на ничью за 3.41, а на «Истанбул Башакшехир» — за 2.70

Хозяева не столь удачно играют против стамбульцев, но на сей раз будут активны в атаке.

Стамбульцы бьются за выживание, так что наверняка будут искать счастье в атаке.

Матчи между этими соперниками всегда отличаются неплохой результативностью. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.94