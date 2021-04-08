«Газиантеп»
В нынешнем чемпионате «Газиантеп» вполне способен побороться за попадание в первую пятерку. Сейчас команда занимает 7 место, но в случае победы поднимется.
Правда, в минувшем туре команда не сумела на выезде добыть заветные три пункта. В матче с «Йени Малатьяспор» была зафиксирована боевая ничья 2:2.
Причем «Газиантеп» никому за здорово живешь очков не дарит. Даже с грандами турецкого футбола команда привычно бодается.
С «Истанбул Башакшехир» команда играет неудачно. Несмотря на победу в первом круге (1:2), до того «Газиантеп» проиграл в четырех матчах кряду.
«Истанбул Башакшехир»
Вот ведь как бывает в турецком футболе. Клуб, ставший чемпионом страны в минувшем сезоне, в сезоне нынешнем бьется за выживание.
Турнирное положение стамбульцев выглядит непристойно — лишь 15 место. Причем в активе у команды всего 33 очка.
Вообще, отрыв от зоны вылета составляет всего-лишь 1 пункт. Естественно, «Истанбул Башакшехир» еще не обеспечил себе спокойной жизни в Суперлиге.
В своем предыдущем матче команда дома сумела добыть важнейшие три очка. Стамбульцы уверенно переиграл «Йени Малатьяспор» (3:1).
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Газиантеп» за 2.59, на ничью за 3.41, а на «Истанбул Башакшехир» — за 2.70
Хозяева не столь удачно играют против стамбульцев, но на сей раз будут активны в атаке.
Стамбульцы бьются за выживание, так что наверняка будут искать счастье в атаке.
Матчи между этими соперниками всегда отличаются неплохой результативностью. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.94