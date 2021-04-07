ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андрей МостовойПобедная серия продолжается. «Зенит» одолел «Химки» и сохранил отрыв от «Спартака» Эрлинг ХоланнТрансферный дайджест. 30 марта — 5 апреля Мэйсон ГринвудГринвуд — будущее «МЮ», а Фернандеш снова вытащил команду из ямы
  • 00:12
    • «Вест Хэм» на выезде победил «Вулверхэмптон»
  • 00:03
    • Гол Дембеле принес «Барселоне» победу над «Вальядолидом»
    Все новости спорта

    Поквитается ли «Атлетик» с «Сосьедадом»?

    «Реал Сосьедад» — «Атлетик». Прогноз (к. 3.00) и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 7 апреля 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Реал Сосьедад Прогнозы на Атлетик Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Реал Сосьедад» — «Атлетик»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Атлетик» проиграл «Сосьедаду» в финале Кубка Испании
    В среду, 7 апреля, «Реал Сосьедад» на своем поле примет «Атлетик» в рамках 29-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на арене «Реале Арена», начнется в 22:00 по московскому времени. «Реал Сосьедад» — «Атлетик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 07 Апреля 2021 года
    Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
    •  Реал Сосьедад 22:00 Атлетик Атлетик
  • Бильбао
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.25
  • X
  • 3.10
  • 2
  • 3.50
  • Ставка!
    •

    «Реал Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» находится на седьмой позиции Ла Лиги, но с результатами у команды в последнее время не так хорошо, как в первой части сезона.

    В последнее время сансебастьянцам заметно не хватает стабильности.

    В конце марта «Реал Сосьедад» попал под «Барселоной» (1:6), а еще чуть раньше уступил «Гранаде». Эти неудачи вычеркнули басков из числа претендентов на путевку в Лигу чемпионов.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    И все же, на прошлых выходных баски победили своего грядущего соперника в финале Кубка Испании со счетом 1:0, благодаря чему завоевал трофей

    «Атлетик»

    «Атлетик» не очень удачно провел мартовские матчи перед международной паузой.

    После поражение от «Атлетико» баски сыграли вничью с «Сельтой» и «Эйбаром», по сути, упустив возможность вклиниться в борьбу за место в еврокубках.

  • Трансферный дайджест. 30 марта — 5 апреля
  • Куда летал агент Холанна, кто претендует на Агуэро, кого подпишет «Ливерпуль» и другие трансферные новости последних дней
  • Вчера

    • Но в целом у «Львов» все хорошо: в 16-ти предыдущих матчах команда Марселино потерпела только три поражения. Правда, одно из них произошло в финале Кубка Испании.

    При этом не будем забывать, что в начале года «Атлетик» выиграл Суперкубок Испании. В полуфинале клуб из Бильбао сенсационно обыграл мадридский «Реал», а в решающем матче одержал победу над «Барселоной».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,20.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    Успех гостей оценивается в 3,50, тогда как ничья — в 3,20.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 3,00.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.84
  • Прогноз на матч Симон — Травалья
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Кориа — Миллман
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Музетти — Новак
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.66
  • Прогноз на матч Соуза — Штруфф
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Лопес — Даниэль
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Давидович-Фокина — Джумхур
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Витебск — БАТЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Тревизан — Жабер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Зиданшек — Калинская
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Хибино — Самсонова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.66
  • Прогноз на матч Гауфф — Пиронкова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Младенович — Роджерс
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Севастова — Потапова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Серж Гнабри
  • Квалификация ЧМ-2022. Сенсация в Германии, поражение России и бельгийский разгром белорусов
    • 21:07 01/04/2021     Словакия — Россия
  • Помутнение в Трнаве. Россия пропустила два нелепых гола и потеряла лидерство в группе
    • 02:22 31/03/2021     Молодежная сборная России не смогла выйти в плей-офф Евро
  • «Золотой актив» поставили на место. Дания показала истинную силу российской «молодежки»
    • 12:49 01/04/2021
    Прогноз и ставка на матч «Реал Сосьедад» — «Атлетик» 07.04.2021 в 22:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 3.00.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры