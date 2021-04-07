«Реал Сосьедад»
«Реал Сосьедад» находится на седьмой позиции Ла Лиги, но с результатами у команды в последнее время не так хорошо, как в первой части сезона.
В последнее время сансебастьянцам заметно не хватает стабильности.
В конце марта «Реал Сосьедад» попал под «Барселоной» (1:6), а еще чуть раньше уступил «Гранаде». Эти неудачи вычеркнули басков из числа претендентов на путевку в Лигу чемпионов.
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И все же, на прошлых выходных баски победили своего грядущего соперника в финале Кубка Испании со счетом 1:0, благодаря чему завоевал трофей
«Атлетик»
«Атлетик» не очень удачно провел мартовские матчи перед международной паузой.
После поражение от «Атлетико» баски сыграли вничью с «Сельтой» и «Эйбаром», по сути, упустив возможность вклиниться в борьбу за место в еврокубках.
Но в целом у «Львов» все хорошо: в 16-ти предыдущих матчах команда Марселино потерпела только три поражения. Правда, одно из них произошло в финале Кубка Испании.
При этом не будем забывать, что в начале года «Атлетик» выиграл Суперкубок Испании. В полуфинале клуб из Бильбао сенсационно обыграл мадридский «Реал», а в решающем матче одержал победу над «Барселоной».
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,20.
Успех гостей оценивается в 3,50, тогда как ничья — в 3,20.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 3,00.