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    «Оренбург» оседлает «Чайку»

    «Оренбург» — «Чайка». Прогноз, ставка (к. 1.68) на футбол, ФНЛ, 7 апреля 2021 года

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    «Оренбург» сыграет на своем поле с «Чайкой» в рамках 35-го тура чемпионата России. Матч пройдет 7 апреля, начало — в 16:00 мск. «Оренбург» — «Чайка»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 07 Апреля 2021 года
    Оренбург
  • Оренбург
    •  Оренбург 16:00 Чайка Чайка
  • Песчанокопское
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.48
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 7.20
  • Ставка!
    •

    «Оренбург»

    «Оренбург» в минувшем туре потерял вторую строчку в ФНЛ. Команда Марцела Лички минимально уступила в Хабаровске.

    В 34 сыгранных матчах оренбуржцы набрали 70 очков, отставая от нижегородцев на 2 пункта. Так что на повестке дня — возвращение в дуэт лидеров.

    Атака команды вызывает вопросы. Точнее, ее эффективность — только 54 гола в 34 матчах. Маловато, как для претендента на выход в высший свет.

    Прогнозы на ФНЛ

    Весной команда Лички играет с переменным успехом. К слову, в матче первого круга «Оренбург» на выезде минимально обыграл «Чайку».

    «Чайка»

    «Чайка» за выживание не борется, но и серьезного подъема от команды ждать не стоит. Сергей Ташуев конструирует песчаноковцев на ходу.

    Минувший тур команда провалила. Дома «Чайка» безропотно уступила «Спартаку-2» (0:2).

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  • Вчера

    • «Чайка» — полностью тренерская команда. Вот только нынешнее 13 место вряд ли можно назвать успешным выступлением.

    Проблемы команды лежат, прежде всего, в слабой атаке. В 34 матчах «Чайка» сумела забить только 39 мячей.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Оренбург» за 1.68, на ничью за 3.50, а на «Чайку» — за 5.40

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    Хозяева постараются как можно скорее вернуться в дуэт лидеров ФНЛ.

    «Чайка» способна дать бой любому сопернику, но слабая атака вряд ли позволит гостям добыть хотя бы ничью.

    Команда Лички раззадорена последней неудачей, и в родных стенах наверняка возьмет три очка. Наши прогноз и ставка — Победа «Оренбурга» с коэффициентом 1.68

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