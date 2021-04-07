«Оренбург» сыграет на своем поле с «Чайкой» в рамках 35-го тура чемпионата России. Матч пройдет 7 апреля, начало — в 16:00 мск. «Оренбург» — «Чайка»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Оренбург»

«Оренбург» в минувшем туре потерял вторую строчку в ФНЛ. Команда Марцела Лички минимально уступила в Хабаровске.

В 34 сыгранных матчах оренбуржцы набрали 70 очков, отставая от нижегородцев на 2 пункта. Так что на повестке дня — возвращение в дуэт лидеров.

Атака команды вызывает вопросы. Точнее, ее эффективность — только 54 гола в 34 матчах. Маловато, как для претендента на выход в высший свет.

Прогнозы на ФНЛ

Весной команда Лички играет с переменным успехом. К слову, в матче первого круга «Оренбург» на выезде минимально обыграл «Чайку».

«Чайка»

«Чайка» за выживание не борется, но и серьезного подъема от команды ждать не стоит. Сергей Ташуев конструирует песчаноковцев на ходу.

Минувший тур команда провалила. Дома «Чайка» безропотно уступила «Спартаку-2» (0:2).

«Чайка» — полностью тренерская команда. Вот только нынешнее 13 место вряд ли можно назвать успешным выступлением.

Проблемы команды лежат, прежде всего, в слабой атаке. В 34 матчах «Чайка» сумела забить только 39 мячей.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Оренбург» за 1.68, на ничью за 3.50, а на «Чайку» — за 5.40

Хозяева постараются как можно скорее вернуться в дуэт лидеров ФНЛ.

«Чайка» способна дать бой любому сопернику, но слабая атака вряд ли позволит гостям добыть хотя бы ничью.

Команда Лички раззадорена последней неудачей, и в родных стенах наверняка возьмет три очка. Наши прогноз и ставка — Победа «Оренбурга» с коэффициентом 1.68