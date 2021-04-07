«Оренбург»
«Оренбург» в минувшем туре потерял вторую строчку в ФНЛ. Команда Марцела Лички минимально уступила в Хабаровске.
В 34 сыгранных матчах оренбуржцы набрали 70 очков, отставая от нижегородцев на 2 пункта. Так что на повестке дня — возвращение в дуэт лидеров.
Атака команды вызывает вопросы. Точнее, ее эффективность — только 54 гола в 34 матчах. Маловато, как для претендента на выход в высший свет.
Весной команда Лички играет с переменным успехом. К слову, в матче первого круга «Оренбург» на выезде минимально обыграл «Чайку».
«Чайка»
«Чайка» за выживание не борется, но и серьезного подъема от команды ждать не стоит. Сергей Ташуев конструирует песчаноковцев на ходу.
Минувший тур команда провалила. Дома «Чайка» безропотно уступила «Спартаку-2» (0:2).
«Чайка» — полностью тренерская команда. Вот только нынешнее 13 место вряд ли можно назвать успешным выступлением.
Проблемы команды лежат, прежде всего, в слабой атаке. В 34 матчах «Чайка» сумела забить только 39 мячей.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Оренбург» за 1.68, на ничью за 3.50, а на «Чайку» — за 5.40
Хозяева постараются как можно скорее вернуться в дуэт лидеров ФНЛ.
«Чайка» способна дать бой любому сопернику, но слабая атака вряд ли позволит гостям добыть хотя бы ничью.
Команда Лички раззадорена последней неудачей, и в родных стенах наверняка возьмет три очка. Наши прогноз и ставка — Победа «Оренбурга» с коэффициентом 1.68