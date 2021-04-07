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    «Динамовцы» с «торпедовцами» не порадуют голами

    «Динамо» Брянск — «Торпедо». Прогноз, ставка (к. 1.70) на футбол, ФНЛ, 7 апреля 2021 года

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    Футболист брянского «Динамо»
    7 апреля в Брянске местное «Динамо» сыграет с московским «Торпедо» в 35-м туре первенства первой российской лиги. Стартовый свисток будет дан в 18:00 по мск. «Динамо» Брянск — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 07 Апреля 2021 года
    Динамо Брянск
  • Брянск
    •  Динамо Брянск 18:00 Торпедо Торпедо
  • Москва
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 8.50
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 1.48
  • Ставка!
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    «Динамо» Брянск

    «Динамо» — это один из претендентов на вылет. Сейчас у коллектива только 25 набранных очка и оно занимает второе место с конца, отставая аж на 12 пунктов от 16 безопасной строки.

    Весеннюю часть чемпионата брянский клуб начал с гостевой мировой против дубля «Спартака», сыграв 0:0, после чего он проиграл в шести поединках подряд, забив в них только два гола при 14 пропущенных.

    Однако в минувшем туре он смог прервать свою 8-матчевую безвыигрышную серию, переиграв в Ярославле «Шинник» (1:0), который замыкает турнирную таблицу первенства.

    Прогнозы на ФНЛ

    В родных стенах «Динамо» в текущем первенстве добилось пяти викторий, раз сыграло вничью и потерпело 11 поражений, забито 11 мячей, а пропущено 27. Стоит отметить, что команда из Брянска забила в текущем розыгрыше ФНЛ меньше всех — всего 18 мячей в 34 поединках.

    «Торпедо»

    Весеннюю часть чемпионата «Торпедо» начало неубедительно. Московская команда в пяти поединках набрала всего один балл, который был заработан в первой официальной игре 2021 года дома со «СКА-Хабаровск» — 0:0.

    Затем «автозаводцы» проиграли четыре встречи подряд, а потом немного улучшили свои результаты, выиграв две игры из трех при одном поражении. Одна из побед была в минувшем туре дома над омским «Иртышом» — 1:0.

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    • В турнирной таблице первого российского дивизиона «торпедовцы» после 34 матчей с 60 очками делят четвертую строку (место плей-офф) с владикавказской «Аланией», имея преимущество перед ближайшим преследователем в два пункта.

    Вне родных стен «Торпедо» добыло 27 очков из 60 общих. Коллектив победил в восьми играх, трижды сыграл вничью и пять раз уходил с поля ни с чем, разница мячей — 27:17.

    В первом круге «Торпедо» дома разгромило «Динамо» со счетом 3:0.

    Прогноз и ставка на «Динамо» Брянск — «Торпедо»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Алании» предлагают — 1.60.

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    На викторию «Динамо» дают — 6.10, ничья оценена — в 3.60.

    Так как обе команды в весенней части имеют явные проблемы в завершающей стадии, то в их очном противостоянии ставим на низовой исход. Наш прогноз — ТМ 2,5.

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    Прогноз и ставка на матч «Динамо» Брянск — «Торпедо» 07.04.2021 в 18:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.70.
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