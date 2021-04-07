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    «Црвена Звезда» наконец-то выиграет у «Партизана»?

    «Црвена Звезда» — «Партизан». Прогноз, ставка (к. 1.81) на чемпионат Сербии по футболу 7 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Црвена Звезда» — «Партизан»
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    «Црвена Звезда»
    «Црвена Звезда» сыграет на своем поле против «Партизана» в рамках 30-го тура чемпионата Сербии. Матч пройдет 7 апреля в Белграде, начало — в 19:00 мск. «Црвена Звезда» — «Партизан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Сербия. Суперлига 07 Апреля 2021 года
    Црвена Звезда
  • Белград
    •  Црвена Звезда 19:00 Партизан Партизан
  • Белград
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.55
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 2.60
  • Ставка!
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    «Црвена Звезда»

    «Црвена Звезда» уверенно лидирует в турнирной таблице после 29-ти сыгранных матчей.

    На данный момент победная серия сербского гранда в рамках чемпионата составляет 17 игр.

    В пяти предыдущих матчах «Црвена Звезда» забила 18 мячей. При этом всего в текущем чемпионате в активе команды Деяна Станковича 82 гола при 13 пропущенных.

    «Партизан»

    «Партизан» тем временем находится на второй строчке. Но рассуждать о шансах на чемпионский титул в его случае, по всей видимости, уже неуместно. Отставание от «Црвены Звезды» составляет девять очков. Это очень много, «Црвена Звезда» должна бросить играть, чтобы «Партизан» смог ее догнать.

    При этом серия побед «Партизана» в чемпионате тоже составляет 17 матчей. Но это не должно удивлять, обе белградские команды значительно сильнее остальных участников сербского чемпионата.

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    В пяти предыдущих матчах «Партизан» забил 19 мячей.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают, что шансы на победу в этом матче равны: на «Црвену Звезду» можно поставить за 2.60, на ничью за 3.20, а на «Партизан» — за 2.70.

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    Как ни странно, но, несмотря на доминирование «Црвены Звезды», «Партизан» в пяти предыдущих матчах ни разу не проиграл своему заклятому врагу.

    Более того, в 15-ти последних матчах против «Партизана» у «Црвены Звезды» лишь две победы.

    Так что самая логичная ставка в данном случае — на обе забьют за 1.81.

    Хотя о силе «Црвены Звезды» можно судить, например, по матчам с «Миланом» в плей-офф Лиги Европы. Сербы дважды сыграли вничью с итальянским клубом, который прошел дальше только благодаря правилу выездного гола. Поэтому нельзя исключать, что «Црвена Звезда» наконец-то порадует своих поклонников и победой в дерби.

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