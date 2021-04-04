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    Матч в Полтаве будет низовым?

    «Ворскла» — «Шахтер» Донецк. Прогноз и ставка (к. 1.83) на футбол, чемпионат Украины, 4 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ворскла» — «Шахтер» Донецк
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    Манор Соломон
    4 апреля в Полтаве на стадионе им. Алексея Бутовского «Ворскла» сыграет с донецким «Шахтером» в 20-м туре украинской Премьер-лиги. Поединок начнется в 17:00 по мск. «Ворскла» — «Шахтер» Донецк: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 04 Апреля 2021 года
    Ворскла
  • Полтава
    •  Ворскла 17:00 Шахтёр Д Шахтёр Д
  • Донецк
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    Коэффициенты на матч
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    «Ворскла»

    С 31 набранным очков полтавский коллектив в данный момент идет на четвертом месте в турнирной таблице УПЛ, имея запас в один балл от ближайшего преследователя и на столько же отстает от третьей строки, но сыграв на игру больше.

    После зимнего перерыва «Ворскла» проиграла только один раз. 13 марта на своей арене оказавшись слабей «Днепра-1» (0:1). Еще она в этот период дважды сыграла вничью и три встречи выиграла.

    Обе мировые пришлись на февраль месяц, а в выигранных поединках «зелено-белые» пропустили лишь раз. В своей последней проведенной встрече они дома разгромили «Олимпик» со счетом 3:0.

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    На своем поле «Ворскла» в этом чемпионате проиграла пока только раз, дважды играла вничью и пять встреч выиграла. Разница мячей в этих поединках составляет 17:5.

    «Шахтер» Донецк

    После выхода из зимнего перерыва донецкая команда только разочаровывает своих поклонников. Она завершила выступление на евроарене, дважды проиграв в 1/8 финала ЛЕ «Роме» (1:2 и 0:3).

    В чемпионате «Шахтер» уже отстает от киевского «Динамо» на семь баллов, которые вряд ли сможет отыграть за семь туров. С большей долей вероятности «горняки» уступят свой титул столичному клубу.

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    • В своей последней проведенной игре внутреннего первенства «оранжево-черные» сенсационно в Харькове проиграли «Львову» со счетом 2:3, дважды сравнивая результат по ходу игры.

    Перед этим они вышли победителями из двух встреч чемпионата, обыграв со скандалом 1:0 «Олимпик» и разгромив черниговскую «Десну» — 4:0.

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    В первом круге эти команды сыграли вничью со счетом 1:1, а в прошлом сезоне трижды победил «Шахтер» и в одной встрече была сильнее «Ворскла».

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Шахтера» — 1.43, победа «Ворсклы» — 7.90, ничья — 4.50.

    Матчи этих клубов в Полтаве зачастую проходят с небольшим количеством забитых мячей. Прогнозируем, что и на этот раз поединок будет носить низовой характер. Наша ставка — ТМ 2,5.

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