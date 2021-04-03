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    «Ланс» и «Лион» должны сыграть результативно

    «Ланс» — «Лион». Прогноз, ставка (к. 1.66) на матч чемпионата Франции по футболу 3 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ланс» — «Лион»
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    Мемфис Депай
    «Ланс» будет принимать «Лион» в рамках 31-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет на стадионе «Феликс Боллар» 3 апреля. Начало — в 22:00 мск. «Ланс» — «Лион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Ланс»

    «Ланс» в чемпионате Франции не проигрывает с 23 января — беспроигрышная серия насчитывает 9 матчей.

    В марте команда проигрывала, но это произошло в поединке Кубка Франции — «Ланс» вылетел от команды «Ред Стар», уступив со счетом 2:3.

    В Лиге 1 в трех последних турах «Ланс» одержал две победы при одной ничьей. Обыграть в гостях удалось «Сент-Этьен» (3:2) и «Страсбур» (2:1), а вничью завершился домашний матч с «Метцом» (2:2).

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    После 30 туров в чемпионате Франции «Ланс» идет на пятой позиции. У команды в активе 48 очков и за Лигу чемпионов побороться уже вряд ли удастся — отрыв от третьего места составляет 12 пунктов.

    «Лион»

    «Лион» в марте продолжил борьбу в Кубке Франции, разгромив «Сошо» со счетом 5:2 и пройдя в 1/8 финала.

    А вот в Лиге 1 после важной победы над непростым соперником «Ренном» (1:0) «Лион» два раза подряд потерял очки. Сперва вничью был завершен выездной матч против «Реймса» (1:1), а далее «Лион» проиграл конкуренту в борьбе за титул ПСЖ в гостях (2:4).

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    • В таблице Лиги 1 «Лион» идет в тройке лучших — у команды в активе 60 очков и третья позиция. От двух лидеров (ПСЖ и «Лилля») «Лион» отстает на 3 очка. В то же время лионцы должны беспокоиться и о месте в зоне Лиги чемпионов — всего 1 очко преимущества над «Монако».

    Отметим, что «Лион» — вторая лучшая команда Лиги 1 по забитым голам (60), но при этом и пропускает коллектив довольно много (38 мячей) — сразу 7 команд чемпионата пропускают меньше.

    Прогноз и ставка

    На победу «Ланса» букмекеры дают коэффициент 4,28, на ничью — 4,08, а на «Лион» — 1,85.

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    Встреча этих команд в первом круге завершилась победой «Лиона» со счетом 3:2.

    Прогноз и ставка на матч — Обе забьют с коэффициентом 1,66.

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