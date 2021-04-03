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    «Боруссия» Дортмунд — «Айнтрахт». Прогноз, ставка (к. 1.72) на футбол, Бундеслига, 3 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» Дортмунд — «Айнтрахт»
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    Эрлинг Холанн
    «Боруссия» Д сыграет на своем поле с «Айнтрахтом» Ф в рамках 27-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 3 апреля, начало — в 16:30 мск. «Боруссия» Дортмунд — «Айнтрахт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 03 Апреля 2021 года
    Боруссия Д
  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 16:30 Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.80
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 4.15
  • Ставка!
    •

    «Боруссия» Дортмунд

    «Боруссия» Д уже не борется за чемпионский титул. Все было потеряно еще до нового года, и сейчас счастьем будет хотя бы оказаться в зоне Лиги чемпионов.

    Нынче дортмундцы пятые с 43 очками в активе. Причем отставание от искомой четвертой позиции составляет 4 очка.

    Минувший тур, сыгранный еще до паузы на игры сборных, команда провела не столь успешно. Выезд с Кельн завершился лишь ничьей (2:2).

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    С франкфуртцами у «Боруссии» Д отношения складываются весьма сложно. Из пяти последних матчей дортмундцы выиграли лишь дважды, еще трижды сыграв вничью.

    «Айнтрахт»

    «Айнтрахт» Ф в нынешнем сезоне выступает с переменным успехом. Поначалу команду здорово лихорадило, но уже по ходу чемпионата она серьезно прибавила.

    Франкфуртцы сейчас находятся на 4 месте с 47 очками. Причем команда имеет все шансы на минимальный подъем в тройку призеров.

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  • 31/03/2021

    • «Айнтрахт» Ф в минувшем туре Бундеслиги уверенно обыграл «Унион» (5:2). Мало того, чуть больше месяца назад жертвой франкфуртцев пала сама «Бавария» (2:1).

    Вот только отчетную встречу пропустит лидер обороны гостей Мартин Хинтереггер. Он, как и коллеги по амплуа Алмами Туре и Эрик Дурм, травмирован.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Боруссию» Д за 1.80, на ничью за 3.90, а на «Айнтрахт» Ф — за 4.15

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    Учитывая турнирную ситуацию, дортмундцы будут активно атаковать на протяжении всей встречи.

    «Айнтрахт» наверняка также не будет отсиживаться в обороне.

    Обе команды борются за попадание в Лигу чемпионов, так что наверняка будут активны в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 1.72

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