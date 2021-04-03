«Боруссия» Д сыграет на своем поле с «Айнтрахтом» Ф в рамках 27-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 3 апреля, начало — в 16:30 мск. «Боруссия» Дортмунд — «Айнтрахт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия» Дортмунд

«Боруссия» Д уже не борется за чемпионский титул. Все было потеряно еще до нового года, и сейчас счастьем будет хотя бы оказаться в зоне Лиги чемпионов.

Нынче дортмундцы пятые с 43 очками в активе. Причем отставание от искомой четвертой позиции составляет 4 очка.

Минувший тур, сыгранный еще до паузы на игры сборных, команда провела не столь успешно. Выезд с Кельн завершился лишь ничьей (2:2).

Все прогнозы на Бундеслигу

С франкфуртцами у «Боруссии» Д отношения складываются весьма сложно. Из пяти последних матчей дортмундцы выиграли лишь дважды, еще трижды сыграв вничью.

«Айнтрахт»

«Айнтрахт» Ф в нынешнем сезоне выступает с переменным успехом. Поначалу команду здорово лихорадило, но уже по ходу чемпионата она серьезно прибавила.

Франкфуртцы сейчас находятся на 4 месте с 47 очками. Причем команда имеет все шансы на минимальный подъем в тройку призеров.

«Айнтрахт» Ф в минувшем туре Бундеслиги уверенно обыграл «Унион» (5:2). Мало того, чуть больше месяца назад жертвой франкфуртцев пала сама «Бавария» (2:1).

Вот только отчетную встречу пропустит лидер обороны гостей Мартин Хинтереггер. Он, как и коллеги по амплуа Алмами Туре и Эрик Дурм, травмирован.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Боруссию» Д за 1.80, на ничью за 3.90, а на «Айнтрахт» Ф — за 4.15

Учитывая турнирную ситуацию, дортмундцы будут активно атаковать на протяжении всей встречи.

«Айнтрахт» наверняка также не будет отсиживаться в обороне.

Обе команды борются за попадание в Лигу чемпионов, так что наверняка будут активны в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 1.72