БАТЭ сыграет на своем поле с «Гомелем» в рамках 3-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 3 апреля, начало — в 14:00 мск. БАТЭ — «Гомель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

БАТЭ

БАТЭ в нынешнем сезоне мечтает вернуть себе чемпионский титул. До того борисовцы поочередно уступали трофей то брестскому «Динамо», то солигорскому «Шахтеру».

По итогам двух сыгранных туров БАТЭ занимает 4 место. В активе у самого титулованного клуба Белоруссии 4 очка с разницей мячей 3:0.

Для начала борисовцы дома переиграли «Слуцк» (3:0), после чего расписали мировую с брестскими динамовцами (0:0). Не лучший старт, но БАТЭ постарается быстро догнать потенциального конкурента «Шахтер».

Все прогнозы на футбол

С «Гомелем» БАТЭ играет традиционно успешно. Из пяти последних очных встреч, в четырех сильнее оказывался белорусский гранд.

«Гомель»

«Гомель» только вернулся в элиту белорусского футбола. Разумеется, основной задачей команды будет как можно быстрее подстроиться под новые для себя условия.

Стартовые туры для гомельского клуба получились вполне успешными. Еще бы, команда набрала в них 4 очка.

«Гомель» для начала буквально вытащил ничью в Бресте с «Рухом» (1:1). После того команда переиграла еще одного пришельца из первой лиги «Спутник» (2:0).

В общем, «Гомель» пребывает в неплохом психологическом состоянии, и явно постарается достойно сыграть в этом поединке. Еще лучше — взять хотя бы один балл. Но это — проблематично.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на БАТЭ за 1.36, на ничью за 4.50, а на «Гомель» — за 10.50

Хозяева явно не позволят себе расточительности, и должны выиграть на классе.

«Гомель», несмотря на удачный старт, вряд ли сможет рассчитывать на очки в этой встрече.

БАТЭ и классом повыше, и очки дома терять не собирается. Наши прогноз и ставка — Фора БАТЭ -1 с коэффициентом 1.62