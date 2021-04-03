БАТЭ
БАТЭ в нынешнем сезоне мечтает вернуть себе чемпионский титул. До того борисовцы поочередно уступали трофей то брестскому «Динамо», то солигорскому «Шахтеру».
По итогам двух сыгранных туров БАТЭ занимает 4 место. В активе у самого титулованного клуба Белоруссии 4 очка с разницей мячей 3:0.
Для начала борисовцы дома переиграли «Слуцк» (3:0), после чего расписали мировую с брестскими динамовцами (0:0). Не лучший старт, но БАТЭ постарается быстро догнать потенциального конкурента «Шахтер».
С «Гомелем» БАТЭ играет традиционно успешно. Из пяти последних очных встреч, в четырех сильнее оказывался белорусский гранд.
«Гомель»
«Гомель» только вернулся в элиту белорусского футбола. Разумеется, основной задачей команды будет как можно быстрее подстроиться под новые для себя условия.
Стартовые туры для гомельского клуба получились вполне успешными. Еще бы, команда набрала в них 4 очка.
«Гомель» для начала буквально вытащил ничью в Бресте с «Рухом» (1:1). После того команда переиграла еще одного пришельца из первой лиги «Спутник» (2:0).
В общем, «Гомель» пребывает в неплохом психологическом состоянии, и явно постарается достойно сыграть в этом поединке. Еще лучше — взять хотя бы один балл. Но это — проблематично.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на БАТЭ за 1.36, на ничью за 4.50, а на «Гомель» — за 10.50
Хозяева явно не позволят себе расточительности, и должны выиграть на классе.
«Гомель», несмотря на удачный старт, вряд ли сможет рассчитывать на очки в этой встрече.
БАТЭ и классом повыше, и очки дома терять не собирается. Наши прогноз и ставка — Фора БАТЭ -1 с коэффициентом 1.62