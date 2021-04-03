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    БАТЭ не заметит «Гомель»?

    БАТЭ — «Гомель». Прогноз, ставка (к. 1.62) на футбол, чемпионат Белоруссии, 3 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на БАТЭ — «Гомель»
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    Максим Скавыш
    БАТЭ сыграет на своем поле с «Гомелем» в рамках 3-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 3 апреля, начало — в 14:00 мск. БАТЭ — «Гомель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    БАТЭ

    БАТЭ в нынешнем сезоне мечтает вернуть себе чемпионский титул. До того борисовцы поочередно уступали трофей то брестскому «Динамо», то солигорскому «Шахтеру».

    По итогам двух сыгранных туров БАТЭ занимает 4 место. В активе у самого титулованного клуба Белоруссии 4 очка с разницей мячей 3:0.

    Для начала борисовцы дома переиграли «Слуцк» (3:0), после чего расписали мировую с брестскими динамовцами (0:0). Не лучший старт, но БАТЭ постарается быстро догнать потенциального конкурента «Шахтер».

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    С «Гомелем» БАТЭ играет традиционно успешно. Из пяти последних очных встреч, в четырех сильнее оказывался белорусский гранд.

    «Гомель»

    «Гомель» только вернулся в элиту белорусского футбола. Разумеется, основной задачей команды будет как можно быстрее подстроиться под новые для себя условия.

    Стартовые туры для гомельского клуба получились вполне успешными. Еще бы, команда набрала в них 4 очка.

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    • «Гомель» для начала буквально вытащил ничью в Бресте с «Рухом» (1:1). После того команда переиграла еще одного пришельца из первой лиги «Спутник» (2:0).

    В общем, «Гомель» пребывает в неплохом психологическом состоянии, и явно постарается достойно сыграть в этом поединке. Еще лучше — взять хотя бы один балл. Но это — проблематично.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на БАТЭ за 1.36, на ничью за 4.50, а на «Гомель» — за 10.50

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    Хозяева явно не позволят себе расточительности, и должны выиграть на классе.

    «Гомель», несмотря на удачный старт, вряд ли сможет рассчитывать на очки в этой встрече.

    БАТЭ и классом повыше, и очки дома терять не собирается. Наши прогноз и ставка — Фора БАТЭ -1 с коэффициентом 1.62

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