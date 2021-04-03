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    «Атлетик» выиграет еще один трофей?

    «Атлетик» — «Реал Сосьедад». Прогноз (к. 3.24) и ставки на финал Кубка Испании 3 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетик» — «Реал Сосьедад»
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    «Атлетик» может выиграть уже второй трофей в этом году
    «Атлетик» и «Реал Сосьедад» встретятся в рамках финала Кубка Испании. Матч пройдет 3 апреля в Севилье, начало — в 22:30 мск. «Атлетик» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Атлетик»

    «Атлетик» не очень удачно провел мартовские матчи перед международной паузой.

    После поражение от «Атлетико» баски сыграли вничью с «Сельтой» и «Эйбаром», по сути, упустив возможность вклиниться в борьбу за место в еврокубках.

    Но в целом у «Атлетика» все хорошо: в 15-ти предыдущих матчах команда Марселино потерпела только два поражения.

    При этом не будем забывать, что в начале года «Атлетик» выиграл Суперкубок Испании. В полуфинале клуб из Бильбао сенсационно обыграл мадридский «Реал», а в решающем матче одержал победу над «Барселоной».

    «Реал Сосьедад»

    Тем временем «Реал Сосьедад» по-прежнему находится в топ-5 Ла Лиги, но с результатами у команды в последнее время не так хорошо, как в первой части сезона.

    В последнее время «Сосьедаду» заметно не хватает стабильности.

    В конце марта «Реал Сосьедад» попал под «Барселоной» (1:6), а еще чуть раньше уступил «Гранаде». Эти неудачи вычеркнули басков из числа претендентов на путевку в Лигу чемпионов.

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    Впрочем, были и довольно успешные матчи. В начале прошлого месяца «Реал Сосьедад» отобрал очки у «Реала» в гостевом матче Ла Лиги — 1:1 в Мадриде.

    Прогноз и ставка

    На «Атлетик» в этом матче можно поставить за 3.04, ничью в основное время букмекеры предлагают за 3.24, а победу «Реал Сосьедада» — за 2.75.

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    Сразу надо сказать, что это финал Кубка Испании еще за прошлый сезон, тогда «Атлетик» и «Реал Сосьедад» не смогли вовремя провести матч из-за начавшейся пандемии коронавируса. При этом через две недели у «Атлетика» еще один финал Кубка Испании — против «Барселоны» уже в рамках текущего сезона.

    Как ни странно, но четыре из пяти предыдущих встреч между этими командами завершились в пользу «Атлетика».

    Но статистика далеко не всегда помогает в таких случаях. Акцент лучше делать на том, как сильно «Атлетик» прибавил с тех пор, как команду возглавил Марселино.

    Ставка — победа «Атлетика» за 3.24. Баски из Бильбао готовы взять реванш у соседей из Сан-Себастьяна.

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