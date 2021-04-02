2 апреля в перенесенном поединке 33-го тура второй испанской лиги «Альмерия» на своем поле примет мадридский «Райо Вальекано». Стартовый свисток будет дан в 22:00 по мск. «Альмерия» — «Райо Вальекано»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Альмерия»

«Альмерия» с 60 набранными пунктами находится на третьей строке в турнирной таблице Сегунды, отставая от дуэта лидеров всего на одно очко, но сыграв при этом на игру больше.

В минувшем туре первенства андалузцы на выезде разгромили «Малагу» со счетом 3:0, а перед этим расписали домашнюю мировую с конкурентом «Леганесом» (1:1), упустив победу на девятой компенсированной минуте.

Всего в отрезке последних шести встречах первенства «красно-белые» потерпели только одно фиаско, проиграв в гостях «Понферрадине» (1:2). Еще в этот период они дважды сыграли вничью и одержали три виктории.

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16 домашних игр текущего розыгрыша Сегунды принесли «Альмерии» девять выигрышей, пять мировых исхода и два поражения, разница мячей в них составляет 28:12.

«Райо Вальекано»

Во втором по рангу дивизионе Испании «Райо Вальекано» с 49 очками находится сейчас на шестом месте, сильно отставая от первых двух строк, а седьмую позицию опережает лишь на балл, но имея игру в запасе.

«Пчелы» в своей последней сыгранной игре на своем поле проиграли хихонскому «Спортингу» со счетом 0:1. Этим фиаско они прервали 4-матчевую беспроигрышную серию.

В этот удачный период клуб из Мадрида сперва по 1:1 сыграл с «Понферрадиной» в родных стенах и с «Лас-Пальмасом» на выезде, а затем переиграл дома 3:2 «Сарагосу» и 3:0 в гостях «Алькоркон».

На выезде «великаны» разжились в текущем розыгрыше Сегунды 20 баллами, выиграв пять встреч, столько же раз сыграв вничью и потерпев шесть неудач, разница мячей — 16:17.

Игра первого круга принесла «Альмерии» выездную викторию со счетом 1:0, в минувшем сезоне андалузцы дома победили 3:2, а в Мадриде была ничья 1:1.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Альмерии» — 2.35, победа «Райо Вальекано» — 3.32, ничья — 3.13.

В последнее время оба коллектива редко когда уходят с поля без забитого мяча. Вполне возможно, что и в данной игре отличатся и хозяева, и гости. Наш прогноз — обе забьют: да.