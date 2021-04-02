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    Результативные действия будут от обоих клубов

    «Альмерия» — «Райо Вальекано». Прогноз, ставка (к. 1.85) на футбол, чемпионат Испании, 2 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Альмерия» — «Райо Вальекано»
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    «Альмерия»
    2 апреля в перенесенном поединке 33-го тура второй испанской лиги «Альмерия» на своем поле примет мадридский «Райо Вальекано». Стартовый свисток будет дан в 22:00 по мск. «Альмерия» — «Райо Вальекано»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 02 Апреля 2021 года
    Альмерия
  • Испания. Сегунда
    •  Альмерия 22:00 Райо Вальекано Райо Вальекано
  • Мадрид
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    Коэффициенты на матч
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  • 2.35
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  • 3.00
  • 2
  • 3.35
  • Ставка!
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    «Альмерия»

    «Альмерия» с 60 набранными пунктами находится на третьей строке в турнирной таблице Сегунды, отставая от дуэта лидеров всего на одно очко, но сыграв при этом на игру больше.

    В минувшем туре первенства андалузцы на выезде разгромили «Малагу» со счетом 3:0, а перед этим расписали домашнюю мировую с конкурентом «Леганесом» (1:1), упустив победу на девятой компенсированной минуте.

    Всего в отрезке последних шести встречах первенства «красно-белые» потерпели только одно фиаско, проиграв в гостях «Понферрадине» (1:2). Еще в этот период они дважды сыграли вничью и одержали три виктории.

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    16 домашних игр текущего розыгрыша Сегунды принесли «Альмерии» девять выигрышей, пять мировых исхода и два поражения, разница мячей в них составляет 28:12.

    «Райо Вальекано»

    Во втором по рангу дивизионе Испании «Райо Вальекано» с 49 очками находится сейчас на шестом месте, сильно отставая от первых двух строк, а седьмую позицию опережает лишь на балл, но имея игру в запасе.

    «Пчелы» в своей последней сыгранной игре на своем поле проиграли хихонскому «Спортингу» со счетом 0:1. Этим фиаско они прервали 4-матчевую беспроигрышную серию.

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    • В этот удачный период клуб из Мадрида сперва по 1:1 сыграл с «Понферрадиной» в родных стенах и с «Лас-Пальмасом» на выезде, а затем переиграл дома 3:2 «Сарагосу» и 3:0 в гостях «Алькоркон».

    На выезде «великаны» разжились в текущем розыгрыше Сегунды 20 баллами, выиграв пять встреч, столько же раз сыграв вничью и потерпев шесть неудач, разница мячей — 16:17.

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    Игра первого круга принесла «Альмерии» выездную викторию со счетом 1:0, в минувшем сезоне андалузцы дома победили 3:2, а в Мадриде была ничья 1:1.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Альмерии» — 2.35, победа «Райо Вальекано» — 3.32, ничья — 3.13.

    В последнее время оба коллектива редко когда уходят с поля без забитого мяча. Вполне возможно, что и в данной игре отличатся и хозяева, и гости. Наш прогноз — обе забьют: да.

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