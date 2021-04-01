В четверг, 1 апреля, в 32-м туре испанской Сегунды «Мальорка» на своем поле сразится с «Леганесом». Начало игры — в 20:00 по мск. «Мальорка» — «Леганес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мальорка»

«Мальорка» с 61 набранным баллом делит в Сегунде первые две строки с «Эспаньолом», оторвавшись от третьей «Альмерии» на четыре очка.

Островитяне за минувшие три игры чемпионата смогли разжиться всего лишь одним пунктом, который заработали в родных стенах в игре с «Овьедо», сыграв вничью 0:0.

В двух других поединках «киноварные» уступили. Сперва состоялось фиаско от хихонского «Спотинга» (0:2), а в минувшем туре они были разгромлены «Фуэнлабрадой» (1:4). Перед этим они одержали шесть викторий и раз проиграли.

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«Мальорка» в текущем розыгрыше Сегунды дома играет хуже, чем на выезде, набрав 30 пунктов из 61 общих. Так, она добыла девять викторий, три раза сыграла вничью и четырежды терпела неудачи, разница мячей — 24:10.

«Леганес»

«Леганес» с 54 очками после 31 проведенного тура разместился на четвертой строке в турнирной таблице второго по рангу дивизиона Испании, уступая три пункта третьему месту.

«Огурцы» в своей последней проведенной игре первенства расписали гостевую мировую с «Альмерией» (1:1), уйдя от поражения на девятой компенсированной минуте. Перед этим они на своей арене потерпели фиаско от «Фуэнлабрады» (0:2).

Еще ранее «зелено-белые» в восьми проведенных играх добились шести викторий, а также по разу сыграв вничью и потерпев одну неудачу.

Вне родных стен в текущем розыгрыше Сегунды «Леганес» разжился всего 17 очками из 54. Коллектив из пригорода Мадрида четырежды выиграл, пять раз играл вничью и потерпел шесть поражений, разница мячей — 14:15.

В первом круге «Мальорка» в гостях переиграла «Леганес» со счетом 1:0, а в прошлом сезоне, когда они еще играли в Примере, «огурцы» набрали в поединках с «киноварными» четыре очка, выиграв 1:0 дома и сыграв 1:1 на выезде.

Прогноз и ставка на «Мальорка» — «Леганес»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Мальорки» — 2.26, победа «Леганеса» — 3.86, ничья — 2.89.

Зачастую очные противостояния этих клубов приносят очень мало забитых мячей. Наверняка и на этот раз нас ждет низовой исход. Наш прогноз и ставка — ТМ 2,0.