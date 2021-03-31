Хорватия U21 сыграет на своем поле с Англией U21 в рамках 3-го тура молодежного Чемпионата Европы-2020. Матч пройдет 31 марта, начало — в 19:00 мск. Хорватия U21 — Англия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Хорватия U21

Хорваты в двух матчах набрали 3 очка. Команда сумела обыграть сверстников из Турции (4:1), после чего последовало поражение от швейцарцев (3:2).

Хорватия U21 представляет собой сильный коллектив. По традиции составляют его перспективные игроки, уже находящиеся на радаре европейских грандов.

Выделяется Лука Иванушеч. 22-летний хавбек как раз и открыл счет в матче со швейцарцами. На отличном счету и московский динамовец Никола Моро.

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Команде Игора Бишкана необходимо выигрывать. Хотя, при определенном раскладе, им может хватить даже ничьей.

Англия U21

Англия U21 преподнесла неприятный сюрприз. От молодых родоначальников футбола явно ожидали чего-то больше, нежели двух поражений в стартовых турах.

Для начала англичане минимально уступили Швейцарии. Затем было поражение от Португалии (2:0), поставившее крест на надеждах британцев.

Теперь англичане могут доигрывать исключительно ради собственного престижа. При любом раскладе Англия U21 выше 3 места не поднимется.

Особенно удивило, что вроде бы сильная атака англичан так и не смогла отличиться ни разу. Что ж, самое время хлопнуть дверью под конец.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Англию U21 за 2.06, на ничью за 3.37, а на Хорватию U21 — за 3.47

Хорваты отлично атакуют, вот и в этом матче будут активны.

Гости борются, разве что, за свой престиж, так что наверняка попробуют завершить турнир достойно.

Англичане испытывают заметные трудности в атаке, что проявится в этой встрече. Наши прогноз и ставка — Победа Хорватии U21 или ничья с коэффициентом 1.71