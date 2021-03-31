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    Хорваты не уступят английским сверстникам?

    Хорватия U21 — Англия U21. Прогноз, ставка (к. 1.71) на футбол, молодежный Евро-2020, 31 марта 2021 года

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    Никола Моро
    Хорватия U21 сыграет на своем поле с Англией U21 в рамках 3-го тура молодежного Чемпионата Европы-2020. Матч пройдет 31 марта, начало — в 19:00 мск. Хорватия U21 — Англия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2021. Группа D 31 Марта 2021 года
    Хорватия U21
  • Загреб
    •  Хорватия U21 19:00 Англия U21 Англия U21
  • U21 Евро-2021. Группа D
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.50
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  • 2.08
  • Ставка!
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    Хорватия U21

    Хорваты в двух матчах набрали 3 очка. Команда сумела обыграть сверстников из Турции (4:1), после чего последовало поражение от швейцарцев (3:2).

    Хорватия U21 представляет собой сильный коллектив. По традиции составляют его перспективные игроки, уже находящиеся на радаре европейских грандов.

    Выделяется Лука Иванушеч. 22-летний хавбек как раз и открыл счет в матче со швейцарцами. На отличном счету и московский динамовец Никола Моро.

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    Команде Игора Бишкана необходимо выигрывать. Хотя, при определенном раскладе, им может хватить даже ничьей.

    Англия U21

    Англия U21 преподнесла неприятный сюрприз. От молодых родоначальников футбола явно ожидали чего-то больше, нежели двух поражений в стартовых турах.

    Для начала англичане минимально уступили Швейцарии. Затем было поражение от Португалии (2:0), поставившее крест на надеждах британцев.

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    • Теперь англичане могут доигрывать исключительно ради собственного престижа. При любом раскладе Англия U21 выше 3 места не поднимется.

    Особенно удивило, что вроде бы сильная атака англичан так и не смогла отличиться ни разу. Что ж, самое время хлопнуть дверью под конец.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Англию U21 за 2.06, на ничью за 3.37, а на Хорватию U21 — за 3.47

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    Хорваты отлично атакуют, вот и в этом матче будут активны.

    Гости борются, разве что, за свой престиж, так что наверняка попробуют завершить турнир достойно.

    Англичане испытывают заметные трудности в атаке, что проявится в этой встрече. Наши прогноз и ставка — Победа Хорватии U21 или ничья с коэффициентом 1.71

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