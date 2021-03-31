Хорватия U21
Хорваты в двух матчах набрали 3 очка. Команда сумела обыграть сверстников из Турции (4:1), после чего последовало поражение от швейцарцев (3:2).
Хорватия U21 представляет собой сильный коллектив. По традиции составляют его перспективные игроки, уже находящиеся на радаре европейских грандов.
Выделяется Лука Иванушеч. 22-летний хавбек как раз и открыл счет в матче со швейцарцами. На отличном счету и московский динамовец Никола Моро.
Команде Игора Бишкана необходимо выигрывать. Хотя, при определенном раскладе, им может хватить даже ничьей.
Англия U21
Англия U21 преподнесла неприятный сюрприз. От молодых родоначальников футбола явно ожидали чего-то больше, нежели двух поражений в стартовых турах.
Для начала англичане минимально уступили Швейцарии. Затем было поражение от Португалии (2:0), поставившее крест на надеждах британцев.
Теперь англичане могут доигрывать исключительно ради собственного престижа. При любом раскладе Англия U21 выше 3 места не поднимется.
Особенно удивило, что вроде бы сильная атака англичан так и не смогла отличиться ни разу. Что ж, самое время хлопнуть дверью под конец.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на Англию U21 за 2.06, на ничью за 3.37, а на Хорватию U21 — за 3.47
Хорваты отлично атакуют, вот и в этом матче будут активны.
Гости борются, разве что, за свой престиж, так что наверняка попробуют завершить турнир достойно.
Англичане испытывают заметные трудности в атаке, что проявится в этой встрече. Наши прогноз и ставка — Победа Хорватии U21 или ничья с коэффициентом 1.71