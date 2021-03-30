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    Андалузцы будут ближе к победе

    «Малага» — «Альмерия». Прогноз, ставка (к. 1.84) на футбол, чемпионат Испании, 30 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Малага» — «Альмерия»
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    Футболист «Альмерии»
    Во вторник, 30 марта, «Малага» на своем поле сыграет с «Альмерией» в 32-м туре испанской Сегунды. Начало игры — в 20:30 по мск. «Малага» — «Альмерия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 30 Марта 2021 года
    Малага
  • Малага
    •  Малага 20:30 Альмерия Альмерия
  • Испания. Сегунда
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.95
  • X
  • 2.85
  • 2
  • 2.75
  • Ставка!
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    «Малага»

    С 42 набранными очками «Малага» расположилась на девятом месте в турнирной таблице второго испанского дивизиона, отставая на семь баллов от зоны плей-офф.

    После того как 1 марта «анчоусы» проиграли на выезде «Мирандесу» (0:1), затем они на протяжении последующих четырех встреч не уступают, дважды победив в этом отрезке и два раза сыграв ничью.

    Так сначала «медузы» поочередно расправились с «Сабаделем» (2:0) в родных стенах и «Логроньесом» (1:0) в гостях, а потом расписали мировые по 1:1 с «Тенерифе» дома и «Картахеной» на выезде в минувшем туре.

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    На своем поле «Малага» в текущем чемпионате набрала меньше очков, чем на выезде (18 из 42). Она четыре раза выиграла, шесть раз сыграла вничью и в пяти матчах была повержена, разница мячей — 14:16.

    «Альмерия»

    «Альмерия» с 57 набранными пунктами находится на третьей строке в турнирной таблице Сегунды, уступая первым двум позициям, дающим прямой билет в Примеру, четыре пункта.

    В минувшем туре первенства андалузцы на своем поле в драматическом матче сыграли вничью с «Леганесом» (1:1), обменявшись голами в компенсированное время, а перед этим на выезде минимально проиграли «Понферрадине» со счетом 1:2.

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    • Этим фиаско «красно-белые» прервали на тот момент свою 3-матчевую беспроигрышную серию, где они сперва переиграли на своей территории «Луго» (4:1) и «Жирону» (1:0) на выезде, а затем в родных стенах расписали мировую с «Алькорконом» (0:0).

    На выезде «Альмерия» заработала 25 очков из 57, выиграв восемь игр при одном мировом исходе и шести поражениях, разница забитых и пропущенных — 17:16.

    Игра первого круга принесла «Альмерии» домашнюю викторию над «Малагой» со счетом 3:1, а в прошлом сезоне андалузцы в играх с «анчоусами» набрали четыре очка, победив 1:0 в гостях и сыграв 0:0 на своем поле.

    Прогноз и ставка на «Малага» — «Альмерия»

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Альмерии» предлагают — 2.73.

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    На викторию «Малаги» дают — 2.95, ничья оценена — в 2.90.

    Считаем, что в этом поединке ближе к победе будут гости, которые нацелились на прямой билет в Примеру. Однако перестрахуемся и поставим на «Альмерию» с 0 форой.

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    Прогноз и ставка на матч «Малага» — «Альмерия» 30.03.2021 в 20:30. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.84.
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