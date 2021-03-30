Во вторник, 30 марта, сборная Гибралтара на своем поле примет команду Нидерландов в рамках третьего тура отборочного турнира к ЧМ-2022. Встреча группы G, которая пройдет на стадионе «Виктория», начнется в 21:45 по московскому времени. Гибралтар — Нидерланды: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Гибралтар

Сборная Гибралтара занимает последнее место в группе G, не набрав ни одного очка в двух стартовых турах.

В первом туре подопечные Хулио Сесара Рибаса на своем поле потерпели поражение от Норвегии (0:3).

После этого Гибралтар на выезде уступил Черногории (1:4), забив единственный гол в первом тайме с пенальти.

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В недавней Лиге наций Гибралтар выступил успешно, выйдя из лиги D в лигу C. В своей группе он опередил Лихтенштейн и Сан-Марино.

Нидерланды

Сборная Нидерландов расположилась на третьей строчке в группе G, имея на своем счету 3 набранных очка.

Подопечные Франка де Бура начали квалификацию с выездного поражения от Турции (2:4), пропустив три мяча от Бурака Йылмаза.

Затем «оранжевые» у себя дома одержали победу над Латвией (2:0) благодаря голам Стивена Бергейса и Люка де Йонга.

В Лиге наций нидерландцы пропустили вперед Италию, но остались в лиге A, опередив Польшу и Боснию и Герцеговину.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа Нидерландов — 1.001, победа Гибралтара — 168.00, ничья — 51.00.

Гибралтар — один из аутсайдеров группы, который вряд ли сможет рассчитывать на набранные очки даже в домашней игре с «оранжевыми».

Однако коллектив Хулио Сесара Рибаса уже доказал, что способен проигрывать достойно, и встречи с Норвегией и Черногорией это подтверждают.

А вот у Нидерландов наблюдаются явные игровые проблемы. Поражение от Турции стало настоящим сюрпризом, а победа над Латвией не была столь убедительной, как ожидалось. Исходя из этого наш прогноз и ставка — «победа сборной Гибралтара с форой +4,5» за 2.00.

Еще один вариант — «тотал голов меньше 5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.94.