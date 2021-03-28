28 марта в Томске на стадионе «Труд» местная «Томь» сыграет с московским «Торпедо» в 33-м туре первенства первой российской лиги. Начало игры — в 11:00 по мск. «Томь» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Томь»

По итогам 32-х сыгранных туров «Томь» находится в зоне вылета, на 20 месте. У команды на счету всего 24 набранных очка и отставание от 16 безопасной строки составляет аж десять пунктов.

Клуб из Томска неплохо начал после зимнего перерыва, сенсационно обыграв в гостях 3:2 «Аланию» и расписав выездную мировую с «Текстильщиком» (1:1). Однако после этого он проиграл три встречи подряд.

В этот неудачный для себя период «сибиряки» дома уступили «Крылышкам» (1:3) и «Факелу» (0:3), а также были повержены на выезде «Волгарем» (1:2). В минувшем туре они прервали эту неудачную серию, переиграв в Ярославле «Шинник» со счетом 3:2.

Прогнозы на ФНЛ

У «Томи» последняя домашняя статистика в лиге. Она набрала всего восемь очков, дважды выиграв при двух мировых и 11 фиаско, разница забитых и пропущенных — 11:24.

«Торпедо»

После возобновления чемпионата «Торпедо» только в прошлом туре одержало свою первую викторию, одолев на своей арене «Чертаново» со счетом 3:0. Перед этим московская команда в пяти поединках набрала всего один балл, который был заработан в первой официальной игре 2021 года дома со «СКА-Хабаровск» — 0:0.

Затем «автозаводцы» только проигрывали. На своей территории они были повержены «Чайкой» (1:2) и «Енисеем» (0:1), а на выезде они уступили оба раза крупно — 0:3 «Оренбургу» и 1:4 «Нижнему Новгороду» в минувшем туре.

Из-за этой неудачной серии торпедовцы опустились на пятое место в турнирной таблице ФНЛ. У коллектива на счету 57 очков и отставание от топ-4 в три пункта.

15 выездных встреч текущего чемпионата принесли «Торпедо» восемь викторий, три мировых исхода и четыре поражения, разница мячей в них составляет 27:16.

В первом круге в Москве победило «Торпедо» со счетом 1:0.

Прогноз и ставка на «Томь» — «Торпедо»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Торпедо» предлагают — 1.65.

На викторию «Томи» дают — 4.10, ничья оценена — в 3.30.

Обе команды не радуют своих поклонников после зимнего перерыва, но редко когда уходят с поля без забитого мяча. Прогнозируем, что и на этот раз они смогут отличится. Наша ставка — обе забьют: да.