ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Виктория Синицина и Никита КацалаповЧМ по фигурному катанию. Соловьева и Кацалапов выиграли ритм-танец Гюндоган — один из героев успешного сезона «Сити»АПЛ: предсказуемый чемпион и непредсказуемый пелотон Доминик Калверт-ЛьюинСтарт Англии в отборе на ЧМ-2022. Мастер-класс от трио из «Челси» и героизм вратаря Сан-Марино
  • 18:16
    • Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на ЧМ в Стокгольме
  • 18:35
    • Трусова заявила пять четверных прыжков в произвольной программе ЧМ
    Все новости спорта

    Обе команды будут точны в завершающей стадии?

    «Томь» — «Торпедо». Прогноз, ставка (к. 1.80) на футбол, ФНЛ, 28 марта 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ФНЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Томь Прогнозы на Торпедо Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Томь» — «Торпедо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Бородюк — новы главный тренер «Торпедо»
    28 марта в Томске на стадионе «Труд» местная «Томь» сыграет с московским «Торпедо» в 33-м туре первенства первой российской лиги. Начало игры — в 11:00 по мск. «Томь» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. ФНЛ 28 Марта 2021 года
    Томь
  • Томск
    •  Томь 11:00 Торпедо Торпедо
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.90
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.05
  • Ставка!
    •

    «Томь»

    По итогам 32-х сыгранных туров «Томь» находится в зоне вылета, на 20 месте. У команды на счету всего 24 набранных очка и отставание от 16 безопасной строки составляет аж десять пунктов.

    Клуб из Томска неплохо начал после зимнего перерыва, сенсационно обыграв в гостях 3:2 «Аланию» и расписав выездную мировую с «Текстильщиком» (1:1). Однако после этого он проиграл три встречи подряд.

    В этот неудачный для себя период «сибиряки» дома уступили «Крылышкам» (1:3) и «Факелу» (0:3), а также были повержены на выезде «Волгарем» (1:2). В минувшем туре они прервали эту неудачную серию, переиграв в Ярославле «Шинник» со счетом 3:2.

    Прогнозы на ФНЛ

    У «Томи» последняя домашняя статистика в лиге. Она набрала всего восемь очков, дважды выиграв при двух мировых и 11 фиаско, разница забитых и пропущенных — 11:24.

    «Торпедо»

    После возобновления чемпионата «Торпедо» только в прошлом туре одержало свою первую викторию, одолев на своей арене «Чертаново» со счетом 3:0. Перед этим московская команда в пяти поединках набрала всего один балл, который был заработан в первой официальной игре 2021 года дома со «СКА-Хабаровск» — 0:0.

    Затем «автозаводцы» только проигрывали. На своей территории они были повержены «Чайкой» (1:2) и «Енисеем» (0:1), а на выезде они уступили оба раза крупно — 0:3 «Оренбургу» и 1:4 «Нижнему Новгороду» в минувшем туре.

  • Ходьба с мячом. Россия едва не потеряла очки на Мальте
  • Реакция спортивных СМИ на победу сборной России над Мальтой
  • Вчера

    • Из-за этой неудачной серии торпедовцы опустились на пятое место в турнирной таблице ФНЛ. У коллектива на счету 57 очков и отставание от топ-4 в три пункта.

    15 выездных встреч текущего чемпионата принесли «Торпедо» восемь викторий, три мировых исхода и четыре поражения, разница мячей в них составляет 27:16.

    В первом круге в Москве победило «Торпедо» со счетом 1:0.

    Прогноз и ставка на «Томь» — «Торпедо»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Торпедо» предлагают — 1.65.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    На викторию «Томи» дают — 4.10, ничья оценена — в 3.30.

    Обе команды не радуют своих поклонников после зимнего перерыва, но редко когда уходят с поля без забитого мяча. Прогнозируем, что и на этот раз они смогут отличится. Наша ставка — обе забьют: да.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.86
  • Прогноз на матч Ханфманн — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Медведев — Лу Яньсюнь
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  4.14
  • Экспресс дня 26 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  1.77
  • Прогноз на матч Кастельон — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Даллас — Индиана
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Калгари — Виннипег
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Аризона — Сан-Хосе
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  5.80
  • Прогноз на матч Россия — Словения
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Черногория — Гибралтар
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Норвегия — Турция
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Нидерланды — Латвия
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Белоруссия — Эстония
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Хорватия — Кипр
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Мальта — Россия
  • Ходьба с мячом. Россия едва не потеряла очки на Мальте
    • Вчера в 02:33     Никола Влашич
  • Трансферный дайджест. 16-22 марта
    • 21:38 22/03/2021     Молодежный Евро пройдет в два этапа
  • Молодежный Евро-2021: кто сыграет, каковы шансы России и главные звезды турнира
    • 12:57 24/03/2021
    Прогноз и ставка на матч «Томь» — «Торпедо» 28.03.2021 в 11:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.80.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры