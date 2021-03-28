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    «Спартак-2» — «Текстильщик». Прогноз, ставка (к. 1.80) на футбол, ФНЛ, 28 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак-2» — «Текстильщик»
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    Евгений Бушманов
    «Спартак-2» сыграет на своем поле с «Текстильщиком» в рамках 33-го тура чемпионата России. Матч пройдет 28 марта, начало — в 14:00 мск. «Спартак-2» — «Текстильщик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 28 Марта 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 2.25
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 3.40
  • Ставка!
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    «Спартак-2»

    «Спартак-2» сейчас занимает лишь 15 место в турнирной таблице, имея в своем активе 36 очков. Единственной задачей для команды является сохранение прописки в ФНЛ.

    Евгений Бушманов, вернувшийся на тренерский мостик москвичей, пока не может перевернуть ситуацию вспять. В 32 матчах спартаковцы пропустили уже 51 раз.

    Вот и в минувшем туре оборона «Спартака-2» допустила три результативных ошибки. Ими отлично воспользовался «СКА-Хабаровск» (3:0).

    Прогнозы на ФНЛ

    Быть может, оборону команды слишком уж ослабил уход опытнейшего Виталия Дьякова?! Впрочем, даже игравший в воротах Александр Селихов не обошелся без ошибок.

    «Текстильщик»

    Сергею Павлову наверняка удастся сохранить для Иваново место в ФНЛ. И пусть «Текстильщик» сейчас занимает лишь 14 место, по игре команда смотрится солидно.

    С атакой только не ладится. И Павлов пока не может ничего с этим поделать. В 32 матчах ивановцы отличились только 26 раз.

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    • «Текстильщик» в минувшем туре дома уступил мощной «Алании» (0:2). Причем до того команда, снова-таки дома, минимально уступила «Нефтехимику».

    С молодыми спартаковцами «текстильщики» играют с переменным успехом. Из пяти очных поединков добыто две победы при двух поражениях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Спартак-2» за 2.01, на ничью за 3.28, а на «Текстильщик» — за 3.99

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    Хозяева в последних матчах имеют серьезные проблемы в обороне.

    «Текстильщик» слабовато атакует, но вполне способен воспользоваться проблемами хозяев.

    Двум борцам за выживание явно необходимо атаковать с первых минут. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.80

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