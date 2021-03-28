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    Португалия и Англия проведут результативный поединок

    Португалия U21 — Англия U21. Прогноз (к. 1.96) и ставки на матч молодежного Евро-2020 28 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на Португалия U21 — Англия U21
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    Франсишку Тринкан
    28 марта на стадионе «Стожице» в Любляне сборная Португалии U21 сыграет со сборной Англии U21 в рамках второго тура групповой стадии молодежного Евро-2020. Начало в 22:00 мск. Португалия U21 — Англия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2021. Группа D 28 Марта 2021 года
    Португалия U21
  • Лиссабон
    •  Португалия U21 22:00 Англия U21 Англия U21
  • U21 Евро-2021. Группа C
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    Коэффициенты на матч
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  • 2.70
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.55
  • Ставка!
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    Португалия U21

    У португальской команды продолжается победная серия, которая насчитывает уже 8 побед подряд. Групповую стадию хозяева начали с победы над Хорватией со счетом 1:0.

    В групповой стадии турнира Португалия тоже показала отличный результат. Она выиграла 9 из 10 матчей, проиграв лишь однажды сборной Нидерландов.

    Стоит отметить, что до победы над хорватами португальцы побеждали, забивая больше одного мяча. Таким образом, в первом туре групповой стадии Евро команда прервала свою серию результативности, которая составляла 7 матчей, а если брать только официальные встречи, то целых девять.

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    Также добавим, что 10 из 11 матчей с участием Португалии на этом Евро заканчивались с тоталом больше 2.5.

    Англия U21

    Англичане проиграли швейцарцам и теперь занимают последнее место в квартете. Сопернику хватило одного гола, чтобы отобрать у гостей все очки.

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    • До этого Англия не знала поражений в официальных выступлениях целых 11 поединков. Перед этим в последних трех она выигрывала. «Три льва» разгромили Албанию 5:0, обыграли Андорру 3:1 и Турцию 2:1.

    Также прервалась и голевая серия англичан. Они забивали на протяжении 16 поединков подряд.

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    Четыре из пяти матчей с участием команды на этом турнире заканчивались результативно — при трех и более забитых голах.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты на этот поединок практически равны — за 2.70 дается победа Португалии и за 2.60 предлагают победу Англии. На ничью букмекеры выставили котировку 3.35.

    Португальцы имеют прекрасную победную серию. Но и англичанам теперь надо как минимум не проиграть, поскольку в таком случае не будет шансов на плей-офф. Учитывая это, мы ставим на тотал больше 2.5.

    Португалия забивала больше гола в 10 из 11 официальных поединков. На ИТБ1 1 можно поставить за 1.65.

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