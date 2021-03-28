Португалия U21
У португальской команды продолжается победная серия, которая насчитывает уже 8 побед подряд. Групповую стадию хозяева начали с победы над Хорватией со счетом 1:0.
В групповой стадии турнира Португалия тоже показала отличный результат. Она выиграла 9 из 10 матчей, проиграв лишь однажды сборной Нидерландов.
Стоит отметить, что до победы над хорватами португальцы побеждали, забивая больше одного мяча. Таким образом, в первом туре групповой стадии Евро команда прервала свою серию результативности, которая составляла 7 матчей, а если брать только официальные встречи, то целых девять.
Также добавим, что 10 из 11 матчей с участием Португалии на этом Евро заканчивались с тоталом больше 2.5.
Англия U21
Англичане проиграли швейцарцам и теперь занимают последнее место в квартете. Сопернику хватило одного гола, чтобы отобрать у гостей все очки.
До этого Англия не знала поражений в официальных выступлениях целых 11 поединков. Перед этим в последних трех она выигрывала. «Три льва» разгромили Албанию 5:0, обыграли Андорру 3:1 и Турцию 2:1.
Также прервалась и голевая серия англичан. Они забивали на протяжении 16 поединков подряд.
Четыре из пяти матчей с участием команды на этом турнире заканчивались результативно — при трех и более забитых голах.
Прогноз и ставка
Коэффициенты на этот поединок практически равны — за 2.70 дается победа Португалии и за 2.60 предлагают победу Англии. На ничью букмекеры выставили котировку 3.35.
Португальцы имеют прекрасную победную серию. Но и англичанам теперь надо как минимум не проиграть, поскольку в таком случае не будет шансов на плей-офф. Учитывая это, мы ставим на тотал больше 2.5.
Португалия забивала больше гола в 10 из 11 официальных поединков. На ИТБ1 1 можно поставить за 1.65.