28 марта на стадионе «Стожице» в Любляне сборная Португалии U21 сыграет со сборной Англии U21 в рамках второго тура групповой стадии молодежного Евро-2020. Начало в 22:00 мск. Португалия U21 — Англия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Португалия U21

У португальской команды продолжается победная серия, которая насчитывает уже 8 побед подряд. Групповую стадию хозяева начали с победы над Хорватией со счетом 1:0.

В групповой стадии турнира Португалия тоже показала отличный результат. Она выиграла 9 из 10 матчей, проиграв лишь однажды сборной Нидерландов.

Стоит отметить, что до победы над хорватами португальцы побеждали, забивая больше одного мяча. Таким образом, в первом туре групповой стадии Евро команда прервала свою серию результативности, которая составляла 7 матчей, а если брать только официальные встречи, то целых девять.

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Также добавим, что 10 из 11 матчей с участием Португалии на этом Евро заканчивались с тоталом больше 2.5.

Англия U21

Англичане проиграли швейцарцам и теперь занимают последнее место в квартете. Сопернику хватило одного гола, чтобы отобрать у гостей все очки.

До этого Англия не знала поражений в официальных выступлениях целых 11 поединков. Перед этим в последних трех она выигрывала. «Три льва» разгромили Албанию 5:0, обыграли Андорру 3:1 и Турцию 2:1.

Также прервалась и голевая серия англичан. Они забивали на протяжении 16 поединков подряд.

Четыре из пяти матчей с участием команды на этом турнире заканчивались результативно — при трех и более забитых голах.

Прогноз и ставка

Коэффициенты на этот поединок практически равны — за 2.70 дается победа Португалии и за 2.60 предлагают победу Англии. На ничью букмекеры выставили котировку 3.35.

Португальцы имеют прекрасную победную серию. Но и англичанам теперь надо как минимум не проиграть, поскольку в таком случае не будет шансов на плей-офф. Учитывая это, мы ставим на тотал больше 2.5.

Португалия забивала больше гола в 10 из 11 официальных поединков. На ИТБ1 1 можно поставить за 1.65.