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    «Канльщики» закрепятся во главе своей группы

    Доминика — Панама. Прогноз, ставка (к. 1.60) на футбол, квалификация ЧМ-2022, 28 марта 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2022 Прогнозы на сборную Панамы
    Прогноз и ставки на Доминика — Панама
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    28 марта во втором туре второго раунда квалификации ЧМ-2022 в зоне КОНКАКАФ сборная Доминики на своем поле сыграет с национальной командой Панамы. Начало — 23:00 по мск. Доминика — Панама: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Доминика

    Сборная Доминики по состоянию на февраль месяц этого года разместилась на 184 месте в рейтинге ФИФА.

    «Попугаи» уже успели провести один поединок в этой отборочной компании, проиграв в нем Доминиканской Республике на выезде со счетом 0:1. Единственный гол был забит в первой 10-минутке второго тайма.

    Это поражение стало для коллектива шестым за последние семь встреч с учетом всех турниров, где четыре из них были проиграны «всухую», а в остальных двух более мяча за поединок они не забивали.

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    Также в этот период Доминика дома обыграла 1:0 Сент-Винсент и Гренадины в рамках Лиги наций КОНКАКАФ, где она по итогам турнира опустилась из дивизиона Б в дивизион С. В минувшем отборе к ЧМ она дошла до второй стадии, проиграв там дважды Канаде — 0:2 и 0:4.

    Панама

    В мировом рейтинге футбола сборная Панами в настоящее время разместилась на 84 позиции. В этой квалификации она также провела одну встречу.

    Накануне «канальщики» на своей территории с большим трудом смогли переиграть сборную Барбадоса со счетом 1:0, проведя единственный гол в последней 10-минутке игры.

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    • В этом году панамцы успели отыграть еще один матч — в конце января расписав домашнюю мировую в товарняке со сборной Сербии (0:0), а перед этим они проиграли в спаррингах США и Японии.

    Напомним, что сборная Панамы смогла квалифицироваться на ЧМ-2018 в России, но там проиграла все три поединка: 0:3 Бельгии, 2:5 Англии и 1:2 Тунису.

    Эти команды провели между собой две игры, в которых дважды победили панамцы — 3:0 и 5:0.

    Прогноз и ставка на Доминика — Панама

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Панамы предлагают — 1.20.

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    На викторию Доминики дают — 25.00, ничья оценена — в 10.00.

    Прогнозируем, что панамцы «всухую» одолеют своего соперника, который редко когда забивает соперникам значительно превосходящих их в классе.

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