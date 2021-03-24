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    Сможет ли Португалия разгромить Азербайджан?

    Португалия — Азербайджан. Прогноз, ставка (к. 1.85) на отборочный турнир ЧМ-2022 по футболу 24 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на Португалия — Азербайджан
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    Криштиану Роналду
    Сборная Португалии сыграет против команды Азербайджана в рамках первого тура отборочного турнира на ЧМ-2022. Матч пройдет 24 марта в Турине на стадионе «Ювентуса», начало — в 22:45 мск. Португалия — Азербайджан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа A 24 Марта 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 50.00
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    Португалия

    В прошлом году сборная Португалии провела восемь матчей, в которых одержала пять побед и потерпела одно поражение.

    Но главной цели португальцы не добились. Команда Фернанду Сантуша не смогла выйти в финальную стадию Лиги наций, заняв в своей группе второе место. Португальцы отстали на три очка от сборной Франции.

    Ключевым стал матч против французов в Лиссабоне, в котором Португалия уступила со счетом 0:1. Матч с действующими чемпионами мира в Париже завершился вничью 0:0.

    На предстоящие мартовские матчи Сантуш смог собрать сильнейший состав, в который вошли Криштиану Роналду, Бруну Фернандеш, Рубен Диаш, Жоау Конселу, Бернарду Силва, Диогу Жота, Жоау Феликс и другие.

    Азербайджан

    Сборная Азербайджана минувшей осенью тоже решала свои задачи в Лиге наций. При идеальном раскладе, азербайджанцы могли подняться в Лигу B, но в итоге остались в третьем по силе дивизионе.

    И это, наверное, не худший вариант, учитывая, что занявший последнее место в группе Кипр набрал всего лишь на два очка меньше.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    В прошлом году Азербайджан одержал только одну победу — в гостях над Кипром (1:0). Еще четыре матча завершились вничью, причем все — со счетом 0:0.

    В последних десяти матчах сборная Азербайджана забила только два гола.

    Прогноз и ставка

    На Португалию в этом матче можно поставить за 1.05, ничью букмекеры предлагают за 18.75, а победу Азербайджана — за 56.00.

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    В принципе, все предельно ясно, должно произойти что-то невероятное, чтобы португальцы не смогли выиграть у Азербайджана.

    Другой вопрос, сможет ли Португалия одержать крупную победу, если ли смысл Роналду и остальным звездам тратить силы. Вряд ли Азербайджан пропустит больше четырех мячей.

    Ставка — тотал сборной Португалии больше 3,5 за 1.80.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что второй тайм будет результативнее первого за 1.85. После перерыва азербайджанцы устанут постоянно отбиваться от португальских атак.

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