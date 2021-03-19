«Рубин»
«Рубин» нынешней весной цветет и пахнет. Леониду Слуцкому удалось создать крепкий боеспособный коллектив.
В минувшем туре команда Слуцкого добыла третью победу подряд: на выезде была разгромлена «Уфа» (0:3).
Мало того, до этого казанцы поочередно переиграли «Спартак» и «Зенит». Если бы не потери очков в первой части сезона, бороться «Рубину» за чемпионский титул. Не меньше!
«Рубин» сейчас поднялся на 6 место. В активе казанцев 37 очков, а отставание от 2 места составляет только 4 пункта.
«Химки»
Для «Химок» нынешний сезон проходит сложно. После серии стартовых неудач подмосковная команда поднялась из опасной зоны, и теперь смотрит в будущее с относительным спокойствием.
Игорь Черевченко проделал титаническую работу. Его команда уже поднялась в первую десятку, оторвавшись от зоны стыков на 14 пунктов. Считай, уже спаслись.
В предыдущем туре химкинцы дома минимально одолели «Ростов». Тот матч вышел скандальным, но по весне очки нужным всем…
Из трех последних свиданий с казанцами «Химки» добыли две победы при одной ничьей. Вот только на сей раз все может сложиться совсем в другой пасьянс.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Рубин» за 1.87, на ничью за 3.60, а на «Химки» — за 4.40
Хозяева сейчас снимают скальп за скальпом, и в этом матче намерены победить.
«Химки» при Черевченко смотрится солидно, но в матче с набравшими ход казанцами подмосковному клубу вряд ли удастся разжиться очками.
Казанцы проводят сверхудачный отрезок, и в этой встрече постараются добыть четвертую победу кряду. Наши прогноз и ставка — Победа «Рубина» с коэффициентом 1.87