«Рубин» сыграет на своем поле с «Химками» в рамках 23-го тура чемпионата России. Матч пройдет 19 марта, начало — в 19:00 мск. «Рубин» — «Химки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рубин»

«Рубин» нынешней весной цветет и пахнет. Леониду Слуцкому удалось создать крепкий боеспособный коллектив.

В минувшем туре команда Слуцкого добыла третью победу подряд: на выезде была разгромлена «Уфа» (0:3).

Мало того, до этого казанцы поочередно переиграли «Спартак» и «Зенит». Если бы не потери очков в первой части сезона, бороться «Рубину» за чемпионский титул. Не меньше!

Все прогнозы на РПЛ

«Рубин» сейчас поднялся на 6 место. В активе казанцев 37 очков, а отставание от 2 места составляет только 4 пункта.

«Химки»

Для «Химок» нынешний сезон проходит сложно. После серии стартовых неудач подмосковная команда поднялась из опасной зоны, и теперь смотрит в будущее с относительным спокойствием.

Игорь Черевченко проделал титаническую работу. Его команда уже поднялась в первую десятку, оторвавшись от зоны стыков на 14 пунктов. Считай, уже спаслись.

В предыдущем туре химкинцы дома минимально одолели «Ростов». Тот матч вышел скандальным, но по весне очки нужным всем…

Из трех последних свиданий с казанцами «Химки» добыли две победы при одной ничьей. Вот только на сей раз все может сложиться совсем в другой пасьянс.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Рубин» за 1.87, на ничью за 3.60, а на «Химки» — за 4.40

Хозяева сейчас снимают скальп за скальпом, и в этом матче намерены победить.

«Химки» при Черевченко смотрится солидно, но в матче с набравшими ход казанцами подмосковному клубу вряд ли удастся разжиться очками.

Казанцы проводят сверхудачный отрезок, и в этой встрече постараются добыть четвертую победу кряду. Наши прогноз и ставка — Победа «Рубина» с коэффициентом 1.87