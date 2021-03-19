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    «Рубин» добудет четвертую победу кряду?

    «Рубин» — «Химки». Прогноз, ставка (к. 1.87) на футбол, РПЛ, 19 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Рубин» — «Химки»
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    Леонид Слуцкий
    «Рубин» сыграет на своем поле с «Химками» в рамках 23-го тура чемпионата России. Матч пройдет 19 марта, начало — в 19:00 мск. «Рубин» — «Химки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 19 Марта 2021 года
    Рубин
  • Казань
    •  Рубин 19:00 Химки Химки
  • Московская область
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.80
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 4.75
  • Ставка!
    •

    «Рубин»

    «Рубин» нынешней весной цветет и пахнет. Леониду Слуцкому удалось создать крепкий боеспособный коллектив.

    В минувшем туре команда Слуцкого добыла третью победу подряд: на выезде была разгромлена «Уфа» (0:3).

    Мало того, до этого казанцы поочередно переиграли «Спартак» и «Зенит». Если бы не потери очков в первой части сезона, бороться «Рубину» за чемпионский титул. Не меньше!

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    «Рубин» сейчас поднялся на 6 место. В активе казанцев 37 очков, а отставание от 2 места составляет только 4 пункта.

    «Химки»

    Для «Химок» нынешний сезон проходит сложно. После серии стартовых неудач подмосковная команда поднялась из опасной зоны, и теперь смотрит в будущее с относительным спокойствием.

    Игорь Черевченко проделал титаническую работу. Его команда уже поднялась в первую десятку, оторвавшись от зоны стыков на 14 пунктов. Считай, уже спаслись.

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    • В предыдущем туре химкинцы дома минимально одолели «Ростов». Тот матч вышел скандальным, но по весне очки нужным всем…

    Из трех последних свиданий с казанцами «Химки» добыли две победы при одной ничьей. Вот только на сей раз все может сложиться совсем в другой пасьянс.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Рубин» за 1.87, на ничью за 3.60, а на «Химки» — за 4.40

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    Хозяева сейчас снимают скальп за скальпом, и в этом матче намерены победить.

    «Химки» при Черевченко смотрится солидно, но в матче с набравшими ход казанцами подмосковному клубу вряд ли удастся разжиться очками.

    Казанцы проводят сверхудачный отрезок, и в этой встрече постараются добыть четвертую победу кряду. Наши прогноз и ставка — Победа «Рубина» с коэффициентом 1.87

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    Прогноз и ставка на матч «Рубин» — «Химки» 19.03.2021 в 19:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.87.
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