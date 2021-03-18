В четверг, 18 марта, в рамках 23-го тура российской Премьер-лиги сыграют «Краснодар» и «Динамо». Игра пройдет на стадионе «Краснодар», начало — в 19:00 по мск. «Краснодар» — «Динамо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Краснодар»

«Краснодар» возобновил сезон, уступив дома загребскому «Динамо» (2:3) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы, после чего «быки» вылетели из Кубка России, проиграв «Сочи» (1:2).

В ответном матче ЛЕ «Краснодар» проиграл «Динамо» в Загребе со счетом 0:1, а затем в матче РПЛ дома спасся от поражения в матче с «Уралом» (2:2).

В последних матчах «быки» сначала были в Москве разгромлены «Спартаком» со счетом 1:6, а потом отыгрались в выездном матче на «Тамбове», победив 4:0.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

После 22 туров РПЛ «Краснодар» с 34 очками на 8-м месте. Разница мячей 42-27. Маркус Берг забил 9 голов, еще 8 у Реми Кабелла, 5 у Классона.

«Динамо»

На зимних сборах «Динамо» провело 9 матчей, одержав 6 побед и потерпев 2 поражения: от «Леха» (0:2) и «Сочи» (2:4). Команду покинул Рауш, из аренды вернулся Липовой.

В матче 1/8 финала Кубка России бело-голубые одержали домашнюю победу над «Спартаком» (2:0), а затем в матче РПЛ победили на выезде заканчивавший матч вдесятером «Ахмат» (2:1).

В последних матчах «Динамо» дома расправилось с «Тамбовом» (2:0), а затем проиграло «Спартаку» (1:2), но уже в рамках РПЛ.

Бело-голубые расположились на 7-м месте с 36 очками. Разница мячей 29-24, Даниил Лесовой и Даниил Фомин забили по 4 гола.

«Краснодар» — «Динамо». Прогноз и ставки

На победу «Краснодара» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.27, на ничью в основное время — 3.50, а на победу «Динамо» — 3.20.

В первом круге «Динамо» победило дома 2:0. В прошлом сезоне «Краснодар» проиграл дома 0:2, а на выезде сыграл вничью 1:1.

В пяти последних матчах в Краснодаре бело-голубые потерпели три поражения и дважды выиграли. Прогнозируем, что «Динамо» не проиграет.

Матч может быть результативным. Интересен вариант для ставок «обе забьют» за 1.77 и ТБ 2,5 за 1.98.