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    «Челси» и «Атлетико» не порадуют результативностью

    «Челси» — «Атлетико». Ставка (к. 2.75) на тоталы в Лиге чемпионов 17 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Челси» — «Атлетико»
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    «Челси» выиграл в первом матче 1:0
    «Челси» сыграет против «Атлетико» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет 17 марта в Будапеште, начало — в 23:00 мск. «Челси» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 17 Марта 2021 года
    Челси
  • Лондон
    •  Челси 23:00 Атлетико Атлетико
  • Мадрид
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    Коэффициенты на матч
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  • 2.35
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  • 3.30
  • 2
  • 3.35
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    «Челси»

    «Челси» в первом поединке выиграл у соперника с минимальным счетом 1:0 на выезде. Поэтому команде достаточно сыграть дома вничью.

    Клуб продолжает серию без поражений под руководством Томаса Тухеля. На данный момент она насчитывает уже 12 матчей во всех турнирах (восемь побед и четыре ничьи).

    При этом «синие» продемонстрировали невероятный результат, пропустив в этих играх всего два гола. Лондонцы занимают четвертое место в таблице АПЛ.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В четырех последних турах коллектив набрал восемь очков против очень непростых соперников — сыграл вничью с «МЮ» (0:0) и «Лидсом» (0:0), обыграл в гостях «Ливерпуль» (1:0), а также победил «Эвертон» (2:0).

    «Атлетико»

    «Матрасники» периодически теряют очки, но в целом играют стабильно. Они не проигрывали в четырех последних матчах, а последнее поражение было в 1/8 Лиги чемпионов как раз от нынешнего соперника.

    В Примере «Атлетико» победил «Вильярреал» 2:0, туром позже команда Симеоне упустила победу над« Реалом», сыграв с соседями вничью 1:1.

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    • 10 марта она набрала очередные три очка, выиграв дома у «Атлетика» 2:1. В предыдущем туре мадридцы потеряли очки в гостевом матче чемпионата Испании против «Хетафе» (0:0)

    Осечка в последнем поединке привелка к тому, что коллектив на четыре очка подпустил к себе «Барселону», хотя еще два месяца назад мало кто сомневался в чемпионстве клуба.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,20.

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    Успех гостей оценивается в 3,50, тогда как ничья — в 3,20.

    Наши прогноз и ставка на тоталы — тотал меньше 1,5 голов за 2,75.

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