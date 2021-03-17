«Челси» сыграет против «Атлетико» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет 17 марта в Будапеште, начало — в 23:00 мск. «Челси» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Челси»

«Челси» в первом поединке выиграл у соперника с минимальным счетом 1:0 на выезде. Поэтому команде достаточно сыграть дома вничью.

Клуб продолжает серию без поражений под руководством Томаса Тухеля. На данный момент она насчитывает уже 12 матчей во всех турнирах (восемь побед и четыре ничьи).

При этом «синие» продемонстрировали невероятный результат, пропустив в этих играх всего два гола. Лондонцы занимают четвертое место в таблице АПЛ.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В четырех последних турах коллектив набрал восемь очков против очень непростых соперников — сыграл вничью с «МЮ» (0:0) и «Лидсом» (0:0), обыграл в гостях «Ливерпуль» (1:0), а также победил «Эвертон» (2:0).

«Атлетико»

«Матрасники» периодически теряют очки, но в целом играют стабильно. Они не проигрывали в четырех последних матчах, а последнее поражение было в 1/8 Лиги чемпионов как раз от нынешнего соперника.

В Примере «Атлетико» победил «Вильярреал» 2:0, туром позже команда Симеоне упустила победу над« Реалом», сыграв с соседями вничью 1:1.

10 марта она набрала очередные три очка, выиграв дома у «Атлетика» 2:1. В предыдущем туре мадридцы потеряли очки в гостевом матче чемпионата Испании против «Хетафе» (0:0)

Осечка в последнем поединке привелка к тому, что коллектив на четыре очка подпустил к себе «Барселону», хотя еще два месяца назад мало кто сомневался в чемпионстве клуба.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,20.

Успех гостей оценивается в 3,50, тогда как ничья — в 3,20.

Наши прогноз и ставка на тоталы — тотал меньше 1,5 голов за 2,75.