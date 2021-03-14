В воскресенье, 14 марта, в 29-м туре испанской Сегунды «Тенерифе» на своем поле сыграет с «Альбасете». Поединок начнется в 20:15 по мск. «Тенерифе» — «Альбасете»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тенерифе»

«Тенерифе» с 36 набранными баллами еще с тремя коллективами делит 11 место в турнирной таблице второго по значимости дивизиона Испании.

В минувшем туре первенства канарцы проиграли на выезде «Сарагосе» со счетом 0:1, что стало только третьим их фиаско за десять последних матчей. При этом в шесть из семи остальных поединков отрезка они выиграли.

Также стоит отметить, что «сине-белые» за последние 11 встреч Сегунды только раз сыграли вничью. Случилось это событие еще в конце января, когда они дома поделили очки с «Фуэнлабрадой» — 1:1.

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25 пунктов из 36 общих «Тенерифе» заработал как раз на своей арене. Команда добилась семи викторий, расписала четыре мировые и уступила в трех поединках, разница мячей — 17:8.

«Альбасете»

«Альбасете» — один из претендентов на понижения в классе. Сейчас у него 26 набранных очков и последняя строка в турнирной таблице Сегунды, правда, спасительная строка находится на расстоянии трех пунктов.

«Сыровары» в минувших пяти проведенных встречах первенства набрали два балла. Начался этот период с трех фиаско подряд, где был забит всего один мяч при пяти пропущенных.

В последующих двух играх они поделили очки с «Сабаделем» (0:0) в гостях и расписали домашнюю мировую с «Логроньесом», сыграв вничью 1:1 в прошлом туре чемпионата.

На чужом поле «Альбасете» набрал 12 очков из 26 общих, выиграв три встречи, трижды сыграв вничью и восемь раз проиграв, разница мячей — 7:18.

В первом круге «Тенерифе» выиграл у «Альбасете» на своем поле со счетом 2:0, в минувшем сезоне островитяне выиграли дважды — 4:2 и 4:0.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Тенерифе» предлагают — 1.75.

На викторию «Альбасете» дают — 6.05, ничья оценена — в 3.30.

Прогнозируем, что «Альбасете», ведущий отчаянную борьбу за выживание, сможет устоять на Канарских островах, не проиграв там. Наша ставка на этот поединок — Х2.