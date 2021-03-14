«Тенерифе»
«Тенерифе» с 36 набранными баллами еще с тремя коллективами делит 11 место в турнирной таблице второго по значимости дивизиона Испании.
В минувшем туре первенства канарцы проиграли на выезде «Сарагосе» со счетом 0:1, что стало только третьим их фиаско за десять последних матчей. При этом в шесть из семи остальных поединков отрезка они выиграли.
Также стоит отметить, что «сине-белые» за последние 11 встреч Сегунды только раз сыграли вничью. Случилось это событие еще в конце января, когда они дома поделили очки с «Фуэнлабрадой» — 1:1.
25 пунктов из 36 общих «Тенерифе» заработал как раз на своей арене. Команда добилась семи викторий, расписала четыре мировые и уступила в трех поединках, разница мячей — 17:8.
«Альбасете»
«Альбасете» — один из претендентов на понижения в классе. Сейчас у него 26 набранных очков и последняя строка в турнирной таблице Сегунды, правда, спасительная строка находится на расстоянии трех пунктов.
«Сыровары» в минувших пяти проведенных встречах первенства набрали два балла. Начался этот период с трех фиаско подряд, где был забит всего один мяч при пяти пропущенных.
В последующих двух играх они поделили очки с «Сабаделем» (0:0) в гостях и расписали домашнюю мировую с «Логроньесом», сыграв вничью 1:1 в прошлом туре чемпионата.
На чужом поле «Альбасете» набрал 12 очков из 26 общих, выиграв три встречи, трижды сыграв вничью и восемь раз проиграв, разница мячей — 7:18.
В первом круге «Тенерифе» выиграл у «Альбасете» на своем поле со счетом 2:0, в минувшем сезоне островитяне выиграли дважды — 4:2 и 4:0.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Тенерифе» предлагают — 1.75.
На викторию «Альбасете» дают — 6.05, ничья оценена — в 3.30.
Прогнозируем, что «Альбасете», ведущий отчаянную борьбу за выживание, сможет устоять на Канарских островах, не проиграв там. Наша ставка на этот поединок — Х2.