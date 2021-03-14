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    Победитель вновь не будет выявлен?

    «Штутгарт» — «Хоффенхайм». Прогноз, ставка (к. 3.85) на футбол, чемпионат Германии, 14 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Штутгарт» — «Хоффенхайм»
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    Ватару Эндо
    В рамках 25-го тура немецкой Бундеслиги «Штутгарт» в домашнем матче сыграет с «Хоффенхаймом». Встреча, которая состоится 14 марта на «Мерседес-Бенц Арене», начнется в 20:00 по мск. «Штутгарт» — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 14 Марта 2021 года
    Штутгарт
  • Штутгарт
    •  Штутгарт 20:00 Хоффенхайм Хоффенхайм
  • Хоффенхайм
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 3.80
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    «Штутгарт»

    Перед стартом данного тура «Штутгарт» с 33 набранными баллами разместился на десятом месте в турнирной таблице Бундеслиги, уступая шесть пунктов еврокубковой зоне.

    «Швабы» не проигрывают на протяжении последних четырех встреч немецкого первенства, два раза победив в этом периоде при двух мировых исходах. Ничьи были дома с «Гертой» и в гостях с «Айнтрахтом» (по 1:1) в минувшем туре.

    Между этими играми «автозаводцы» поочередно одолели «Кельн» (1:0) на выезде и «Шальке» (5:2) в родных стенах. За 13 последних поединков первенства страны они выиграли пять раз, и обыграны были только коллективы из нижней части турнирной таблицы.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    На своем поле в этом сезоне «Штутгарт» играет хуже, чем на выезде, набрав только 12 очков из 33. Команда одержала в родных стенах две виктории викторию, шесть раз сыграла вничью и трижды уступила, разница мячей — 19:17.

    «Хоффенхайм»

    «Хоффенхайм» с 30 набранными очками находится на две строки ниже в турнирной таблице чемпионата Германии, чем его предстоящий оппонент.

    В прошлом туре «деревенские» одержали домашнюю победу над «Вольфсбургом» со счетом 2:1, тем самым они продлили свою беспроигрышную серию до четырех поединков.

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    • В этот благоприятный отрезок «сине-белые» еще добились одной виктории и дважды сыграли вничью. Отметим, что уступили они только два из девяти последних матчей в первенстве страны, одержав четыре победы и трижды сыграв вничью.

    На выезде «Хоффенхайм» играет значительно слабее, чем дома, разжившись всего 13 очками из 30. Он выиграл три раза при четырех мировых исходах и пяти фиаско, разница мячей — 17:24.

    В первом круге эти клубы расписали результативную мировую со счетом 3:3.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Штутгарта» — 2.50, победа «Хоффенхайма» — 2.70, ничья — 3.85.

    Прогнозируем, что соседи по турнирной таблице в этой игре победителя не выявят, расписав мировую. Наша ставка на эту игру — ничья.

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