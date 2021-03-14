В воскресенье, 14 марта, в рамках 27-го тура испанской Примеры «Севилья» на своем поле сыграет с «Бетисом». Поединок начнется в 23:00 по мск. «Севилья» — «Бетис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Севилья»

После поражения от «Боруссии» Дортмунд в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов у «Севильи» начались проблемы. В следующих пяти матчах команда Хулена Лопетеги одержала только одну победу.

На прошлой неделе «Севилья» вылетела из Кубка Испании, проиграв «Барселоне» в ответном матче 1/2 финала. За несколько дней до этого «рохибланкос» играли с каталонцами в рамках Ла Лиги — и тоже уступили.

Затем андалузцы потерпели поражение от «Эльче» (1:2). В ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов команда сыграла вничью с «Дортмундом» (2:2) и вылетела из турнира.

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Таким образом, безвыигрышная серия клуба составляет четыре матча кряду. Теперь уже нет никаких сомнений, что выше четвертого места команда Лопетеги точно не поднимется.

«Бетис»

«Бетис» с 42 набранными баллами занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая на пять баллов седьмой «Вильярреал».

В позапрошлом туре севильский коллектив обыграл на выезде «Кадис» со счетом 1:0. В прошлом — на своем поле «Алавес» (3:2).

Таким образом андалузцы выиграли четыре поединка кряду во всех турнирах. Благодаря таким результатам они на шесть пунктов отстают от зоны Лиги чемпионов.

Отметим, что проиграл клуб всего один из 10 предыдущих матчей в Примере, одержав за это время семь побед и дважды сыграв вничью. И фиаско было дома от набравшей ход «Барселоны» — 2:3.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,00.

Успех гостей оценивается в 3,90, тогда как ничья — в 3,40.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,90.