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    «Лейпциг» и «Айнтрахт» без голов матч не закончат

    «Лейпциг» — «Айнтрахт». Прогноз (к. 1.68) и ставка на футбольный матч Бундеслиги 14 марта 2021 года

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    В матче 25 тура немецкой Бундеслиги «Лейпциг» примет «Айнтрахт» на стадионе «Ред Булл Арена». Событие запланировано на 14 марта 17:30 по мск. «Лейпциг» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 14 Марта 2021 года
    РБ Лейпциг
  • Лейпциг
    •  РБ Лейпциг 17:30 Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.87
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 4.30
  • Ставка!
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    «Лейпциг»

    «Быки» вылетели из Лиги чемпионов и теперь сосредоточатся на внутренних соревнованиях, в том числе и на Бундеслиге. У хозяев неплохие шансы на чемпионство — отрыв от «Баварии» всего 2 очка. Команда Нагельсманна набрала 53 пункта и занимает 2 место.

    «Лейпциг», если не считать поражения от «Ливерпуля» (0:2), выиграл четыре раза подряд — 3 победы в Бундеслиге и одна в Кубке Германии.

    «Ред Булл» набрал по три очка в матчах с «Гертой» (3:0), «Фрайбургом» (3:0) и «Боруссией» М (3:2). В полуфинал Кубка Германии команда прошла благодаря победе над «Вольфсбургом» со счетом 2:0.

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    В лазарете у «Лейпцига» Анхелино, Конрад Лаймер и Доминик Собослаи.

    «Айнтрахт»

    «Орлы» поднялись на 4 место в таблице, набрав уже 43 очка. Команда теряла очки в прошлых двух турах, но пока что имеет 3-очковый отрыв от «Байера».

    «Айнтрахт» Хюттера проиграл «Вердеру» 1:2 и сыграл вничью со «Штутгартом» 1:1. В любом случае победа над «Баварией» со счетом 2:1 перекрывает сразу два этих результата.

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    • Количество побед и ничьих у «Айнтрахта» почти равное — 11 против 10. При этом франкфуртцы имеют всего 3 поражения в сезоне.

    В списке травмированных Даити Камада, Алмами Туре и Тута.

    «Лейпциг» — «Айнтрахт». Прогноз и ставка

    «Лейпциг» — фаворит с коэффициентом 1.87. Победа «Айнтрахта» оценивается коэффициентом 4.30. На ничью поставили коэффициент 3.70.

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    У обеих команд большая часть последних матчей заканчивалась с двумя и более забитыми голами. То же самое можно сказать и про последние очные встречи.

    Считаем, что отличным вариантом для ставки будет исход «тотал больше 2.5», который котируется с коэффициентом 1.68.

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