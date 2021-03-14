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    Кто выиграет битву середняков Примеры?

    «Сельта» — «Атлетик». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, Примера, 14 марта 2021 года

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    «Атлетик» идет на девятом месте
    «Сельта» сыграет на своем поле с «Атлетиком» в рамках 27-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 14 марта, начало — в 16:00 мск. «Сельта» — «Атлетик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сельта»

    У «Сельты» после 26 туров на счету находится 33 очка, с которыми она делит десятое место с грядущим соперником и «Гранадой», находясь на значительном расстоянии от еврокубковой зоны.

    В своем предпоследнем сыгранном матче первенства клуб из Виго расписал домашнюю мировую с «Вальядолидом», сыграв 1:1, что стало четвертой ничьей для них за семь последних поединков в Примере.

    В предыдущем туре чемпионата Испании галисийцам удалось переиграть на выезде «Уэску» (4:3), что стало лишь второй их победой за 11 предыдущих матчей.

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    В предыдущий раз «кельты» смогли выиграть лишь раз за 10 предыдущих встреч в чемпионате, обыграв на своей территории 12 февраля «Эльче» (3:1).

    «Атлетик»

    «Атлетик» в нынешнем сезоне выступает на привычном для себя уровне. Сейчас команда занимает девятое место, имея в своем активе 33 очка.

    «Львы» атакуют не особо результативно, забив лишь 37 мячей в 26 матчах. При этом оборона действует относительно надежно, о чем свидетельствует показатель в виде 31 пропущенный мяч.

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    • До предыдущего поединка в Примере баски не знали поражений в восьми поединках кряду во всех турнирах при четырех победах.

    Посреди недели коллектив из Бильбао гостил у лидера «Атлетико», которому проиграл со счетом 1:2, хотя выигрывал 1:0 по ходу игры.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают равные шансы обеим командам.

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    Победы хозяев поля и гостей оцениваются коэффициентом 2,70, ничья — 3,20.

    Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,10.

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