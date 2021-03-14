«Арсенал» сыграет на своем поле против «Тоттенхэма» в рамках 28-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 14 марта в Лондоне, начало — в 19:30 мск. «Арсенал» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал»

В чемпионате Англии у «Арсенала» в этом сезоне уже не осталось практически никаких перспектив. На данный момент «канониры» занимают всего лишь десятое место.

При этом важно отметить, что «Арсенал» вторую половину сезона проводит значительно лучше, чем первую. Именно из-за осеннего провала лондонский клуб, скорее всего, и не попадет в еврокубки на следующий сезон, если, конечто, только не станет победителем текущего розыгрыша Лиги Европы.

В прошлом туре «Арсенал» сыграл вничью с «Бернли» — 1:1. Обидный результат, учитывая то, как соперник забил свой гол: Гранит Джака допустил просто чудовищную ошибку, на ровном месте, подарив мяч чужому игроку.

Зато перед этим «Арсенал» классно сыграл против «Лестера», одержав гостевую победу со счетом 3:1. Не стоит забывать и про матч с «Манчестер Сити», несмотря на то, что там «Арсенал» уступил, но в целом показал очень приличный футбол.

Ну а несколько дней назад «Арсенал» одержал победу над «Олимпиакосом» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы. В этой игре команда Микеля Артеты выложилась без остатка.

«Тоттенхэм»

Тем временем «Тоттенхэм» находится на седьмом месте. Но «шпоры» по-прежнему сохраняют шансы на попадание в топ-4.

Команду Жозе Моуринью многие уже по привычке продолжают критиковать, но совсем недавно вскрылся один очень интересный факт. «Особенный» внезапно заставил всех критиков обратить внимание на то, что его команда в этом сезоне забила уже 100 мячей во всех турнирах. И это правда. И это не может не впечатлять.

У «Тоттенхэма» был спад в конце зимы, но сейчас «шпоры» в порядке. Победная серия команды Моуринью составляет уже пять матчей. На этом отрезке «Тоттенхэм» забил 15 мячей.

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Ранее на этой неделе «Тоттенхэм» тоже выиграл свой матч в 1/8 финала Лиги Европы. «Шпоры» одержали домашнюю победу над загребским «Динамо» со счетом 2:0.

«Арсенал» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставка

Букмекеры не видят фаворита в этом матче: на «Арсенал» можно поставить за 2.62, ничью предлагаю за 3.58, а победу «Тоттенхэма» — за 2.93.

Без сомнений, нас ждет тактическое противостояние. И тут главный вопрос заключается в том, сможет ли Артета удивить Моуринью. В двух предыдущих матчах не смог. Прошлым летом «Тоттенхэм» выиграл 2:0, а в конце 2020-го — 2:1.

Скорее всего, Моуринью и на этот раз придумает, как выиграть у «Арсенала». Тем более теперь «Тоттенхэм» наконец-то может рассчитывать на топового Гарета Бейла. Валлиец, как ни странно, находится в невероятной форме.

Ставка — победа «Тоттенхэма» с форой (-1,0) за 4.85.

Также можно рассмотреть такой вариант: ничья в первом тайме + победа «Тоттенхэма» во втором тайме за 6.65.