13 марта на стадионе «Колозеум Альфонсо Перес» «Хетафе» встретит «Атлетико» в матче 27 тура испанской Примеры. Игра запланирована на 23:00 по мск. «Хетафе» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хетафе»

«Хетафе» является 15 командой чемпионата Испании, у которой 27 очков на счету. В этом сезоне клуб набрал 7 побед, 6 ничьих и 13 поражений.

«Городские» смогли победить в одном из пяти последних выступлений. Речь идет о матче с «Валенсией» (3:0). В остальных четырех играх были поражения. «Хетафе» проиграл 1:2 «Вальядолиду», 0:1 «Бетису», 0:2 «Реалу» и 0:1 «Реалу Сосьедад».

«Хетафе» является одной из самых малопропускающих домашних команд чемпионата. У него только 9 пропущенных голов, тогда как лучший результат 8 мячей.

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Из-за дисквалификации следующую игру пропустит нападающий Хайме Мата.

«Атлетико»

«Матрасники» периодически теряют очки, но в целом играют стабильно. Они не проигрывали в трех последних матчах, а последнее поражение было в 1/8 Лиги чемпионов от «Челси» (0:1).

«Атлетико» победил «Вильярреал» 2:0. Туром позже команда Симеоне упустила победу над« Реалом», сыграв с соседями вничью 1:1. 10 марта команда набрала очередные 3 очка, выиграв дома у «Атлетика» 2:1.

Для гостей победа над «Басками» стала 19-й в 26 сыгранных турах. По итогам прошедшего отрезка чемпионата мадридский коллектив имеет наилучший показатель пропущенных голов (18) и наименьший показатель поражений (2).

В турнирной таблице столичные по-прежнему в лидерах. На их счету 62 очка и 6-очковая фора в борьбе за титул.

Прогноз и ставка

«Атлетико» — фаворит этого поединка с коэффициентом 1.98. Победу «Хетафе» букмекеры дают с коэффициентом 4.80. Котировка на ничью составляет 3.10.

«Хетафе» находится не в той форме, чтобы тягаться на равных с претендентом на чемпионство. Тем более «Атлетико» выиграл 5 последних очных встреч всухую.

Результаты «Матрасников» говорят сами за себя. Мы ставим на то, что «Атлетико» выйдет победителем в этой схватке.