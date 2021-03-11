«Тоттенхэм» сыграет на своем поле с «Динамо» Загреб в рамках первого матча четвертьфинала Лиги Европы. Игра пройдет 11 марта, начало — в 23:00 мск. «Тоттенхэм» — «Динамо» Загреб: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тоттенхэм»

Подопечные Жозе Моуринью подходят к данному поединку с 4-матчевой победной серией с учетом всех турниров. Началась она с домашнего разгрома австрийского «Вольфсберга» (4:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

После этого «Тоттенхэм» выиграл две игры подряд в чемпионате Англии. Сперва он добился крупной виктории в родных стенах над «Бернли» (4:0).

Затем клуб минимально обыграл в гостях 1:0 «Фулхэм». В предыдущем матче, который пришелся на АПЛ, лондонцы разгромили на своем поле «Кристал Пэлас» (4:1).

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«Шпоры» с 45 набранными баллами разместились на седьмой позиции в турнирной таблице АПЛ, отставая от зоны Лиги чемпионов на пять пунктов, а от ЛЕ мест на три балла.

«Динамо» Загреб

В 1/16 финала Лиги Европы «Динамо» Загреб прошло «Краснодар». После гостевой победы со счетом 3:2 клуб обыграл российского соперника на своем поле — 1:0.

В чемпионате Хорватии «Динамо» после 23 сыгранных матчей занимает первое место. Отрыв от главного преследователя «Осиека» составляет два очка.

Команда Зорана Мамича не проигрывает уже восемь поединков кряду во всех турнирах. При этом все из них были ею выиграны.

Что еще может тревожить фанатов лондонского фаворита — в четырех предыдущих матчах загребский клуб ни разу не пропускал.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,40.

Успех гостей оценивается в 8,00, тогда как ничья — в 4,60.

Наши прогноз и ставка на тоталы — тотал меньше 2,5 голов за 2,30.