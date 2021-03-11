ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жоан ЛапортаMake Barcelona Great Again. Лапорта хочет сохранить Месси и вернуть Пепа Сесар Аспиликуэта и Кай ХаверцРазница в ресурсах. Ослабленный «Эвертон» проиграл «Челси» «Вашингтон» — «Нью-Джерси»НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси», «Каролина» продлила серию побед, «Даллас» разгромил «Чикаго»
  • 01:43
    • «Ювентус» обыграл «Порту», но вылетел из Лиги чемпионов
  • 00:57
    • «Боруссия» упустила победу над «Севильей», но вышла в четвертьфинал ЛЧ
  • 22:33
    • «Ак Барс» в четвертый раз победил «Торпедо» и вышел в полуфинал Восточной конференции
    Все новости спорта

    Сколько «Тоттенхэм» забил «Динамо» Загреб?

    «Тоттенхэм» — «Динамо» Загреб. Прогноз, ставка (к. 2.30) на тоталы, Лига Европы, 11 марта 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Тоттенхэм Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Динамо Загреб Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Тоттенхэм» — «Динамо» Загреб
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Тоттенхэм» выиграл четыре прошлых матча
    «Тоттенхэм» сыграет на своем поле с «Динамо» Загреб в рамках первого матча четвертьфинала Лиги Европы. Игра пройдет 11 марта, начало — в 23:00 мск. «Тоттенхэм» — «Динамо» Загреб: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала 11 Марта 2021 года
    Тоттенхэм
  • Лондон
    •  Тоттенхэм 23:00 Динамо З Динамо З
  • Загреб
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.40
  • X
  • 5.00
  • 2
  • 7.50
  • Ставка!
    •

    «Тоттенхэм»

    Подопечные Жозе Моуринью подходят к данному поединку с 4-матчевой победной серией с учетом всех турниров. Началась она с домашнего разгрома австрийского «Вольфсберга» (4:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

    После этого «Тоттенхэм» выиграл две игры подряд в чемпионате Англии. Сперва он добился крупной виктории в родных стенах над «Бернли» (4:0).

    Затем клуб минимально обыграл в гостях 1:0 «Фулхэм». В предыдущем матче, который пришелся на АПЛ, лондонцы разгромили на своем поле «Кристал Пэлас» (4:1).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    «Шпоры» с 45 набранными баллами разместились на седьмой позиции в турнирной таблице АПЛ, отставая от зоны Лиги чемпионов на пять пунктов, а от ЛЕ мест на три балла.

    «Динамо» Загреб

    В 1/16 финала Лиги Европы «Динамо» Загреб прошло «Краснодар». После гостевой победы со счетом 3:2 клуб обыграл российского соперника на своем поле — 1:0.

    В чемпионате Хорватии «Динамо» после 23 сыгранных матчей занимает первое место. Отрыв от главного преследователя «Осиека» составляет два очка.

  • Трансферный дайджест. 2-8 марта
  • Кем «Боруссия» может заменить Холанда, возник ли у Салаха конфликт с Клоппом, останется ли Погба в «МЮ» и другие трансферные новости последних дней
  • 08/03/2021

    • Команда Зорана Мамича не проигрывает уже восемь поединков кряду во всех турнирах. При этом все из них были ею выиграны.

    Что еще может тревожить фанатов лондонского фаворита — в четырех предыдущих матчах загребский клуб ни разу не пропускал.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,40.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan

    Успех гостей оценивается в 8,00, тогда как ничья — в 4,60.

    Наши прогноз и ставка на тоталы — тотал меньше 2,5 голов за 2,30.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.01
  • Прогноз на матч Велес — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Томь — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Оренбург — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Динамо Брянск — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Эванс — Федерер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Нижний Новгород — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.68
  • Прогноз на матч Авангард — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.90
  • Прогноз на матч Арминия — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Атлетико — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Марсель — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Спартак» — «Краснодар»
  • Обломали рога. «Спартак» вернул старую схему и смял «Краснодар»
    • 02:17 08/03/2021     Футболисты «Барселоны»
  • «Колосс Каталонии». Пике не пожалел себя и вывел «Барселону» в финал Кубка Испании
    • 17:09 04/03/2021     Мохамед Салах
  • Раздавленный чемпион. «Ливерпуль» в пятый раз подряд проиграл на «Энфилде»
    • 18:21 05/03/2021
    Прогноз и ставка на матч «Тоттенхэм» — «Динамо» Загреб 11.03.2021 в 23:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 2.30.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры