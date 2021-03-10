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    Обоюдная забивная тенденция продлится?

    «Велес» — «Балтика». Прогноз, ставка (к. 2.01) на футбол, ФНЛ, 10 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Велес» — «Балтика»
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    Игрок «Велеса»
    В среду, 10 марта, в рамках 29-го тура первенства первой российской лиги московский «Велес» на своей арене сразится с калининградской «Балтикой». Начало игры — в 14:00 по мск. «Велес» — «Балтика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 10 Марта 2021 года
    Велес
  • Москва
    •  Велес 14:00 Балтика Балтика
  • Калининград
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.95
  • X
  • 3.05
  • 2
  • 2.60
  • Ставка!
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    «Велес»

    Перед стартом данного тура «Велес» идет на шестом месте, имея в своем активе 50 очков. От зоны стыковых матчей за место в РПЛ его отделяют четыре балла.

    В своем последнем проведенном поединке первенства московский коллектив проиграл на выезде второй команде «Краснодара» со счетом 1:2, тем самым прервав свою безвыигрышную серию в чемпионате на отметке пяти игр.

    В этот удачный для себя период он трижды победил и два раза сыграл вничью, одна из которых была в первом поединке после зимнего перерыва, сыграв 1:1 дома с «Акроном».

    Прогнозы на ФНЛ

    На своей территории «Велес» уже восемь встреч подряд не проигрывает, выиграв пять из них. А всего за этот чемпиона он дома семь раз победил, шесть раз играл вничью и дважды уступал, разница мячей — 24:19.

    «Балтика»

    «Балтика» начала весеннюю часть чемпионата с двух домашних викторий подряд. Сперва она обыграла второй состав «Краснодара» (2:0), а затем справилась с дублем «Спартака» (1:0).

    Набрав 46 баллов коллектив из Калининграда расположился на восьмом месте в турнирной таблице ФНЛ, находясь на расстоянии девять пунктов от зоны плей-офф (четвертая строка).

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    • Стоит отметить, что сейчас у «балтийцев» 7-матчевая беспроигрышная серия в рамках первенства страны, в которой они добились четырех викторий и три раза делил очки со своими оппонентами.

    За 15 матчей этого сезона на чужом поле «Балтика» потерпела только четыре поражения, а также выиграла шесть встреч при пяти мировых исходах, разница мячей — 17:16.

    В текущем сезоне эти клубы уже дважды играли друг с другом и оба раза побеждал «Велес»: 4:2 в Кубке России и 2:1 в чемпионате.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Балтики» предлагают — 2.50.

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    На викторию «Велеса» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.14.

    Пока в играх между собой эти команды неизменно огорчали друг друга. Скорее всего, эта тенденция продлится и на этот раз. Наш прогноз и ставка — обе забьют: да.

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