«Велес»
Перед стартом данного тура «Велес» идет на шестом месте, имея в своем активе 50 очков. От зоны стыковых матчей за место в РПЛ его отделяют четыре балла.
В своем последнем проведенном поединке первенства московский коллектив проиграл на выезде второй команде «Краснодара» со счетом 1:2, тем самым прервав свою безвыигрышную серию в чемпионате на отметке пяти игр.
В этот удачный для себя период он трижды победил и два раза сыграл вничью, одна из которых была в первом поединке после зимнего перерыва, сыграв 1:1 дома с «Акроном».
На своей территории «Велес» уже восемь встреч подряд не проигрывает, выиграв пять из них. А всего за этот чемпиона он дома семь раз победил, шесть раз играл вничью и дважды уступал, разница мячей — 24:19.
«Балтика»
«Балтика» начала весеннюю часть чемпионата с двух домашних викторий подряд. Сперва она обыграла второй состав «Краснодара» (2:0), а затем справилась с дублем «Спартака» (1:0).
Набрав 46 баллов коллектив из Калининграда расположился на восьмом месте в турнирной таблице ФНЛ, находясь на расстоянии девять пунктов от зоны плей-офф (четвертая строка).
Стоит отметить, что сейчас у «балтийцев» 7-матчевая беспроигрышная серия в рамках первенства страны, в которой они добились четырех викторий и три раза делил очки со своими оппонентами.
За 15 матчей этого сезона на чужом поле «Балтика» потерпела только четыре поражения, а также выиграла шесть встреч при пяти мировых исходах, разница мячей — 17:16.
В текущем сезоне эти клубы уже дважды играли друг с другом и оба раза побеждал «Велес»: 4:2 в Кубке России и 2:1 в чемпионате.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Балтики» предлагают — 2.50.
На викторию «Велеса» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.14.
Пока в играх между собой эти команды неизменно огорчали друг друга. Скорее всего, эта тенденция продлится и на этот раз. Наш прогноз и ставка — обе забьют: да.