В среду, 10 марта, в рамках 29-го тура первенства первой российской лиги московский «Велес» на своей арене сразится с калининградской «Балтикой». Начало игры — в 14:00 по мск. «Велес» — «Балтика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Велес»

Перед стартом данного тура «Велес» идет на шестом месте, имея в своем активе 50 очков. От зоны стыковых матчей за место в РПЛ его отделяют четыре балла.

В своем последнем проведенном поединке первенства московский коллектив проиграл на выезде второй команде «Краснодара» со счетом 1:2, тем самым прервав свою безвыигрышную серию в чемпионате на отметке пяти игр.

В этот удачный для себя период он трижды победил и два раза сыграл вничью, одна из которых была в первом поединке после зимнего перерыва, сыграв 1:1 дома с «Акроном».

Прогнозы на ФНЛ

На своей территории «Велес» уже восемь встреч подряд не проигрывает, выиграв пять из них. А всего за этот чемпиона он дома семь раз победил, шесть раз играл вничью и дважды уступал, разница мячей — 24:19.

«Балтика»

«Балтика» начала весеннюю часть чемпионата с двух домашних викторий подряд. Сперва она обыграла второй состав «Краснодара» (2:0), а затем справилась с дублем «Спартака» (1:0).

Набрав 46 баллов коллектив из Калининграда расположился на восьмом месте в турнирной таблице ФНЛ, находясь на расстоянии девять пунктов от зоны плей-офф (четвертая строка).

Стоит отметить, что сейчас у «балтийцев» 7-матчевая беспроигрышная серия в рамках первенства страны, в которой они добились четырех викторий и три раза делил очки со своими оппонентами.

За 15 матчей этого сезона на чужом поле «Балтика» потерпела только четыре поражения, а также выиграла шесть встреч при пяти мировых исходах, разница мячей — 17:16.

В текущем сезоне эти клубы уже дважды играли друг с другом и оба раза побеждал «Велес»: 4:2 в Кубке России и 2:1 в чемпионате.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Балтики» предлагают — 2.50.

На викторию «Велеса» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.14.

Пока в играх между собой эти команды неизменно огорчали друг друга. Скорее всего, эта тенденция продлится и на этот раз. Наш прогноз и ставка — обе забьют: да.