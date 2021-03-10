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    «Барселона» не будет тянуть с голом?

    ПСЖ — «Барселона». Ставка (к. 1.91) на голы в матче Лиги чемпионов по футболу 10 марта 2021 года

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    Рональд Куман
    ПСЖ сыграет на своем поле с «Барселоной» в рамках 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов. Матч пройдет 10 марта, начало — в 23:00 мск. ПСЖ — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 10 Марта 2021 года
    ПСЖ
  • Париж
    •  ПСЖ 23:00 Барселона Барселона
  • Барселона
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.25
  • X
  • 4.15
  • 2
  • 2.95
  • Ставка!
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    ПСЖ

    ПСЖ в нынешнем сезоне привычно бьется на нескольких фронтах. Именно бьется, ведь в текущем сезоне стать чемпионом Франции будет куда сложнее.

    В последнем своем матче парижане победили. В рамках Кубка Франции ПСЖ на выезде смел с газона скромный «Брест» (0:3).

    Сейчас парижане занимают 2 место в Лиге 1. При этом отставание от идущего в лидерах «Лилля» измеряется лишь двумя очками.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Результат первой встречи стал одной из главных сенсаций текущего сезона. Парижане на выезде просто-таки разнесли в щепки «Барселону» (1:4), так что теперь могут относительно спокойно смотреть в ближайшее будущее.

    «Барселона»

    Поражение в первой встрече больно ударило по репутации каталонцев. Отыграться после домашних 1:4 будет очень проблематично.

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    • В Примере у команды Рональда Кумана тоже не все идет гладко. Сейчас «Барселона» занимает 2 место, отставая от лидера «Атлетико» на 3 очка. Правда, у «матрасников» есть еще матч в запасе.

    В минувшем туре Примеры каталонцы добыли важнейшую победу. На выезде команда Кумана нанесла поражение «Осасуне» (0:2).

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    • Откровенно говоря, не верится, что каталонцы повторят фокус четырехлетней давности. Не та команда. Тогда, напомним, каталонцы уступили в первой встрече со счетом 4:0, на что ответили домашней победой 6:1.

    ПСЖ — «Барселона». Ставка

    Букмекеры предлагают поставить на ПСЖ за 2.13, на ничью за 4.30, а на «Барселона» — за 3.08

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    Даже после уверенной победы в первой встрече парижане вряд ли будут окапываться у своих владений.

    «Барселона», относительно первой части сезона, прибавила, так что, как минимум, постарается сотворить дежа-вю спустя 4 года.

    Победа в первой встрече даст англичанам неплохие дивиденды, но это не значит, что ПСЖ не забьет в этом поединке. Наши прогноз и ставка — «Барселона» забьет в 1 тайме с коэффициентом 1.91

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