ПСЖ
ПСЖ в нынешнем сезоне привычно бьется на нескольких фронтах. Именно бьется, ведь в текущем сезоне стать чемпионом Франции будет куда сложнее.
В последнем своем матче парижане победили. В рамках Кубка Франции ПСЖ на выезде смел с газона скромный «Брест» (0:3).
Сейчас парижане занимают 2 место в Лиге 1. При этом отставание от идущего в лидерах «Лилля» измеряется лишь двумя очками.
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Результат первой встречи стал одной из главных сенсаций текущего сезона. Парижане на выезде просто-таки разнесли в щепки «Барселону» (1:4), так что теперь могут относительно спокойно смотреть в ближайшее будущее.
«Барселона»
Поражение в первой встрече больно ударило по репутации каталонцев. Отыграться после домашних 1:4 будет очень проблематично.
В Примере у команды Рональда Кумана тоже не все идет гладко. Сейчас «Барселона» занимает 2 место, отставая от лидера «Атлетико» на 3 очка. Правда, у «матрасников» есть еще матч в запасе.
В минувшем туре Примеры каталонцы добыли важнейшую победу. На выезде команда Кумана нанесла поражение «Осасуне» (0:2).
Откровенно говоря, не верится, что каталонцы повторят фокус четырехлетней давности. Не та команда. Тогда, напомним, каталонцы уступили в первой встрече со счетом 4:0, на что ответили домашней победой 6:1.
ПСЖ — «Барселона». Ставка
Букмекеры предлагают поставить на ПСЖ за 2.13, на ничью за 4.30, а на «Барселона» — за 3.08
Даже после уверенной победы в первой встрече парижане вряд ли будут окапываться у своих владений.
«Барселона», относительно первой части сезона, прибавила, так что, как минимум, постарается сотворить дежа-вю спустя 4 года.
Победа в первой встрече даст англичанам неплохие дивиденды, но это не значит, что ПСЖ не забьет в этом поединке. Наши прогноз и ставка — «Барселона» забьет в 1 тайме с коэффициентом 1.91