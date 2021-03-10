ПСЖ сыграет на своем поле с «Барселоной» в рамках 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов. Матч пройдет 10 марта, начало — в 23:00 мск. ПСЖ — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ПСЖ

ПСЖ в нынешнем сезоне привычно бьется на нескольких фронтах. Именно бьется, ведь в текущем сезоне стать чемпионом Франции будет куда сложнее.

В последнем своем матче парижане победили. В рамках Кубка Франции ПСЖ на выезде смел с газона скромный «Брест» (0:3).

Сейчас парижане занимают 2 место в Лиге 1. При этом отставание от идущего в лидерах «Лилля» измеряется лишь двумя очками.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Результат первой встречи стал одной из главных сенсаций текущего сезона. Парижане на выезде просто-таки разнесли в щепки «Барселону» (1:4), так что теперь могут относительно спокойно смотреть в ближайшее будущее.

«Барселона»

Поражение в первой встрече больно ударило по репутации каталонцев. Отыграться после домашних 1:4 будет очень проблематично.

В Примере у команды Рональда Кумана тоже не все идет гладко. Сейчас «Барселона» занимает 2 место, отставая от лидера «Атлетико» на 3 очка. Правда, у «матрасников» есть еще матч в запасе.

В минувшем туре Примеры каталонцы добыли важнейшую победу. На выезде команда Кумана нанесла поражение «Осасуне» (0:2).

Откровенно говоря, не верится, что каталонцы повторят фокус четырехлетней давности. Не та команда. Тогда, напомним, каталонцы уступили в первой встрече со счетом 4:0, на что ответили домашней победой 6:1.

ПСЖ — «Барселона». Ставка

Букмекеры предлагают поставить на ПСЖ за 2.13, на ничью за 4.30, а на «Барселона» — за 3.08

Даже после уверенной победы в первой встрече парижане вряд ли будут окапываться у своих владений.

«Барселона», относительно первой части сезона, прибавила, так что, как минимум, постарается сотворить дежа-вю спустя 4 года.

Победа в первой встрече даст англичанам неплохие дивиденды, но это не значит, что ПСЖ не забьет в этом поединке. Наши прогноз и ставка — «Барселона» забьет в 1 тайме с коэффициентом 1.91