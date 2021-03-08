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    На «Бенито Вильямарин» будет результативный матч?

    «Бетис» — «Алавес». Прогноз и ставка (к. 1.70) на футбол, чемпионат Испании, 8 марта 2021 года

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    Набиль Фекир
    В понедельник, 8 марта, в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» «Бетис» примет «Алавес» в 26-м туре Примеры. Начало игры — в 23:00 по мск. «Бетис» — «Алавес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 08 Марта 2021 года
    Бетис
  • Севилья
    •  Бетис 23:00 Алавес Алавес
  • Витория
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.75
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 4.80
  • Ставка!
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    «Бетис»

    «Бетис» с 39 набранными баллами занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая на два балла седьмой «Вильярреал».

    В минувшем туре севильский коллектив обыграл на выезде «Кадис» со счетом 1:0. Эта виктория для него стала третьей подряд в первенстве, правда, все три победы были добыты с преимуществом в один мяч.

    Отметим, что проиграл андалузский клуб всего один из девяти предыдущих матчей в Примере, одержав за это время шесть побед и дважды сыграв вничью. И фиаско было дома от набравшей ход «Барселоны» — 2:3.

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    На своем поле «Бетис» заработал 20 баллов из 39. «Зелено-белые» шесть раз праздновали виктории, дважды делили очки с оппонентами и четыре раза уступили, разница забитых и пропущенных — 16:15.

    «Алавес»

    К данному поединку «Алавес» подходит в зоне вылета, на 19 месте. У команды на счету 22 очка и отставание от спасительной 17 строки составляет два пункта.

    В своей последней игре первенства «славные» на своей территории проиграли «Осасуне» со счетом 0:1, что стало для них третьим фиаско подряд в рамках Примеры. Ранее они были разгромлены на выезде «Барселоной» (1:5) и «Реал Сосьедадом» (1:4).

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    • Победить клуб из Витории смог всего в одном из десяти предыдущих матчей в чемпионате Испании, одолев в начале февраля в родных стенах «Вальядолид» (1:0). Отметим, что проиграл он в этот период восемь раз.

    На выезде в текущем розыгрыше Примеры «Алавес» набрал всего девять пунктов. Он дважды победил, три раза сыграл вничью и семь раз был повержен, разница мячей составляет в них 10:23.

    В первом круге «Бетис» выиграл у «Алавеса» на его поле со счетом 1:0, а в прошлом сезоне севильцы в играх с о «славными» набрали только одно очко, сыграв вничью 1:1 на выезде и проиграв 1:2 дома.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Бетиса» предлагают — 1.81.

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    На викторию «Алавеса» дают — 5.00, ничья оценена — в 3.78.

    Так как «славные» на выезде пропускают много, то от данной игры ждем верхового исхода. Наш прогноз и ставка на этот поединок — ТБ 2,0.

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