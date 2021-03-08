В понедельник, 8 марта, в рамках 22-го тура португальской Примейры «Белененсеш» в Оэйраше на стадионе «Насьонал» сыграет с «Бенфикой». Начало игры — 23:15 по мск. «Белененсеш» — «Бенфика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Белененсеш»

«Белененсеш» в минувшем туре чемпионата дома дал бой «Морейренсе». В итоге была зафиксирована ничья (2:2).

На текущий момент «Белененсеш» занимает 12 место в турнирной таблице, и вполне заслуженно. Правда, гандикап от зоны вылета составляет три очка.

«Белененсеш» имеет в своем активе 22 очка. Такая диспозиция позволяет надеяться на привычный подъем в зону середняков.

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В целом, клуб не проигрывает уже пять поединков кряду. Тем не менее, ему удалось выиграть в одном матче — у «Насьонала» (2:1) в позапрошлом туре.

«Бенфика»

«Бенфика» в прошлом туре выиграла у «Риу Аве» (2:0), а перед этим проиграла «Арсеналу» 2:3 и вылетела из Лиги Европы на стадии 1/16 финала.

Перед этим «Орлы» три раза сыграли вничью. Они разошлись миром с «Арсеналом» (1:1), «Фаренсе» (0:0) и «Морейренси» (1:1).

В таблице Примейра-лиги «Бенфика» идет на четвертом месте с 42 баллами на счету. От зоны Лиги чемпионов их отделяют пока что три пункта, а в шести прошлых турах у них всего две победы.

В своем предыдущем матче лиссабонцы переиграли на своем поле «Эшторил» со счетом 2:0, благодаря чему вышел в финал Кубка Португалии.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,44.

Успех хозяев поля оценивается в 7,50, тогда как ничья — в 4,20.

Наши прогноз и ставка — «Бенфика» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,10.