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    Прервет ли «Бенфика» беспроигрышную серию «Белененсеш»?

    «Белененсеш» — «Бенфика». Прогноз и ставка (к. 2.18) на футбол, чемпионат Португалии, 8 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Белененсеш» — «Бенфика»
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    «Бенфика» занимает четвертое место
    В понедельник, 8 марта, в рамках 22-го тура португальской Примейры «Белененсеш» в Оэйраше на стадионе «Насьонал» сыграет с «Бенфикой». Начало игры — 23:15 по мск. «Белененсеш» — «Бенфика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 08 Марта 2021 года
    Белененсеш
  • Лиссабон
    •  Белененсеш 23:15 Бенфика Бенфика
  • Лиссабон
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 6.80
  • X
  • 4.45
  • 2
  • 1.47
  • Ставка!
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    «Белененсеш»

    «Белененсеш» в минувшем туре чемпионата дома дал бой «Морейренсе». В итоге была зафиксирована ничья (2:2).

    На текущий момент «Белененсеш» занимает 12 место в турнирной таблице, и вполне заслуженно. Правда, гандикап от зоны вылета составляет три очка.

    «Белененсеш» имеет в своем активе 22 очка. Такая диспозиция позволяет надеяться на привычный подъем в зону середняков.

    Все прогнозы на футбол

    В целом, клуб не проигрывает уже пять поединков кряду. Тем не менее, ему удалось выиграть в одном матче — у «Насьонала» (2:1) в позапрошлом туре.

    «Бенфика»

    «Бенфика» в прошлом туре выиграла у «Риу Аве» (2:0), а перед этим проиграла «Арсеналу» 2:3 и вылетела из Лиги Европы на стадии 1/16 финала.

    Перед этим «Орлы» три раза сыграли вничью. Они разошлись миром с «Арсеналом» (1:1), «Фаренсе» (0:0) и «Морейренси» (1:1).

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  • 01/03/2021

    • В таблице Примейра-лиги «Бенфика» идет на четвертом месте с 42 баллами на счету. От зоны Лиги чемпионов их отделяют пока что три пункта, а в шести прошлых турах у них всего две победы.

    В своем предыдущем матче лиссабонцы переиграли на своем поле «Эшторил» со счетом 2:0, благодаря чему вышел в финал Кубка Португалии.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,44.

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    Успех хозяев поля оценивается в 7,50, тогда как ничья — в 4,20.

    Наши прогноз и ставка — «Бенфика» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,10.

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