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    «Реал Сосьедад» вновь намучается с левантийцами?

    «Реал Сосьедад» — «Леванте». Прогноз, ставка (к. 1.60) на футбол, Примера, 7 марта 2021 года

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    Александер Исак
    «Реал Сосьедад» сыграет на своем поле с «Леванте» в рамках 26-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 7 марта, начало — в 20:30 мск. «Реал Сосьедад» — «Леванте»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 07 Марта 2021 года
    Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
    •  Реал Сосьедад 20:30 Леванте Леванте
  • Валенсия
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.45
  • X
  • 4.55
  • 2
  • 7.30
  • Ставка!
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    «Реал Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» в нынешнем сезоне выступает на привычном для себя уровне. Сейчас команда занимает 5 место, имея в своем активе 42 очка.

    «Реал Сосьедад» атакует не особо результативно, забив 42 мяча в 25 матчах. При этом оборона действует вполне надежно, о чем свидетельствует показатель в виде 21 пропущенного гола.

    В предыдущем своем матче «Реал Сосьедад» добыл один пункт. На выезде команда подписала мировое соглашение с мадридским «Реалом» (1:1).

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    С левантийцами команда играет неудачно. По крайней мере, из последних пяти поединков баски могут похвастать лишь одной победой при двух поражениях.

    «Леванте»

    «Леванте» за выживание не борется, что уже неплохо. Сейчас команда занимает 9 место в турнирной таблице Примеры.

    В минувшем туре команда дома разжилась одним баллом. В поединке с «Атлетиком» «Леванте» добился ничьей (1:1).

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    • Статистические показатели у команды довольно неплохие. При 35 забитых мячах левантийцы пропустили в свои ворота на гол меньше.

    Вряд ли «Леванте» вклинится в борьбу за попадание в еврокубки. Скорее всего, команда останется в ранге середняка Примеры.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Реал Сосьедад» за 1.98, на ничью за 2.38, а на «Леванте» — за 6.24

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    Хозяева пытаются сохранить текущую пятую позицию, к тому же не проигрывают уже два месяца.

    «Леванте» пребывает на экваторе турнирной таблице, к тому же может дать бой любому оппоненту.

    Левантийцы довольно успешно противостоят баскам, так что и в этом матче окажут сопротивление хозяевам. Наши прогноз и ставка — Фора «Леванте» +1.5 с коэффициентом 1.60

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