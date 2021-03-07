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    Билефельдцы раздобудут очки в игре с берлинцами?

    «Арминия» — «Унион». Прогноз и ставка (к. 1.92) на футбол, чемпионат Германии, 7 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Арминия» — «Унион»
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    Мишел Влап
    7 марта в рамках 24-го тура Бундеслиги в Билефельд «Арминия» сыграет с берлинским «Унионом». Начало игры — в 20:00 по мск. «Арминия» — «Унион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Арминия»

    «Арминия» с 18 набранными пунктами сейчас находится в зоне переходных матчей (16 позиция), уступая только по дополнительным показателя 15 спасительной строке, а прямой вылет опережает на пункт.

    К данному поединку клуб из Билефельда подходит после выездного разгрома от «Боруссии» Д (0:3), а туром ранее он потерпел крупное домашнее поражение от «Вольфсбурга» с таким же счетом.

    За последние пять встреч первенства «синие» набрали всего одно очко, сенсационно сыграв 3:3 в Мюнхене с «Баварией». В остальных четырех играх они уступили и трижды с крупным результатом.

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    В родных стенах «Арминия» в этом розыгрыше Бундеслиги набрала 12 баллов из 18, выиграв четыре поединка при семи фиаско, разница забитых и пропущенных в них составляет 10:19.

    «Унион»

    «Унион» с 34 набранными очками находится на седьмой строке в турнирной таблице немецкого первенства, уступая всего лишь три балла шестой еврокубковой позиции.

    Берлинский коллектив в минувшем туре чемпионата расписал домашнюю мировую с «Хоффенхаймом» (1:1), а перед этим смог на выезде минимально переиграть «Фрайбург» со счетом 1:0. Этим выигрышем он прервал свою 5-матчевую серию без побед в рамках Бундеслиги.

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    • В этот период «железные» два раза сыграли вничью и потерпели три фиаско. Стоить отметить, что в минувших семи играх они смогли забить всего лишь четыре гола, правда, и пропустили только шесть мячей.

    Вне родных стен «Унион» разжился 15 баллами из 34 общих. Берлинцы четырежды победили, столько же раз уступили и трижды играли вничью, разница мячей в этих играх составляет 14:13.

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    Игра первого круга принесла «Униону» домашнюю крупную викторию над «Арминией» со счетом 5:0.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Униона» — 2.11, победа «Арминии» — 4.14, ничья — 3.32.

    Прогнозируем, что ведущий борьбу за выживание билефельдский клуб на своем поле не проиграет неубедительному в последнее время «Униону». Наша ставка на эту игру — 1Х.

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