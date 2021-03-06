«Торпедо»
«Торпедо» в нынешнем сезоне бьется за выход в РПЛ. Сейчас команда занимает 4 место, имея в своем активе 54 очка.
Сергей Игнашевич пытается сконструировать командный механизм, но с результатом складывается отнюдь не всегда. Вот и весеннюю премьеру торпедовцы завалили.
Впрочем, соперник в лице «СКА-Хабаровск» был не самым простым. И все же, сухая домашняя ничья в планы москвичей явно не входила.
Тем не менее, «Торпедо» продолжает борьбу за выход в РПЛ. Стоит отметить, что с «Чайкой» команда играет удачно: в двух матчах добыто две виктории (обе со счетом 2:1).
«Чайка»
«Чайка» в первой части сезона выглядела одним из главных разочарований ФНЛ. Вот и пришлось руководителю клуба идти на тренерскую рокировку.
Место Магомеда Адиева занял опытный Сергей Ташуев. Этот наставник способен вдохнуть новую жизнь в команду, оказавшуюся неподалеку от зоны вылета.
Премьера Ташуеву удалась. Дома песчанокопский клуб разнес в клочья аутсайдера «Шинник» (5:1). Но это — пока не показатель…
Настоящее же весеннее боевое крещение «Чайка» примет в столице. И даже с учетом улучшенного морального климата после победы, гостям с торпедовцами будет ох как нелегко.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Торпедо» за 1.69, на ничью за 3.65, а на «Чайку» — за 4.90
Хозяева борются за прямую путевку в РПЛ, тем паче, потеряли очки в минувшем туре.
«Чайка» в зимнюю паузу сильно изменилась, но отношения с торпедовцами у команды не складываются исторически.
Торпедовцы борются за выход в РПЛ, к тому же удачно играют против клуба из Песчанокопского. Наши прогноз и ставка — Победа «Торпедо» с коэффициентом 1.69