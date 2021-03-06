«Торпедо» сыграет на своем поле с «Чайкой» в рамках 28-го тура чемпионата России. Матч пройдет 6 марта, начало — в 16:00 мск. «Торпедо» — «Чайка»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торпедо»

«Торпедо» в нынешнем сезоне бьется за выход в РПЛ. Сейчас команда занимает 4 место, имея в своем активе 54 очка.

Сергей Игнашевич пытается сконструировать командный механизм, но с результатом складывается отнюдь не всегда. Вот и весеннюю премьеру торпедовцы завалили.

Впрочем, соперник в лице «СКА-Хабаровск» был не самым простым. И все же, сухая домашняя ничья в планы москвичей явно не входила.

Прогнозы на ФНЛ

Тем не менее, «Торпедо» продолжает борьбу за выход в РПЛ. Стоит отметить, что с «Чайкой» команда играет удачно: в двух матчах добыто две виктории (обе со счетом 2:1).

«Чайка»

«Чайка» в первой части сезона выглядела одним из главных разочарований ФНЛ. Вот и пришлось руководителю клуба идти на тренерскую рокировку.

Место Магомеда Адиева занял опытный Сергей Ташуев. Этот наставник способен вдохнуть новую жизнь в команду, оказавшуюся неподалеку от зоны вылета.

Премьера Ташуеву удалась. Дома песчанокопский клуб разнес в клочья аутсайдера «Шинник» (5:1). Но это — пока не показатель…

Настоящее же весеннее боевое крещение «Чайка» примет в столице. И даже с учетом улучшенного морального климата после победы, гостям с торпедовцами будет ох как нелегко.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Торпедо» за 1.69, на ничью за 3.65, а на «Чайку» — за 4.90

Хозяева борются за прямую путевку в РПЛ, тем паче, потеряли очки в минувшем туре.

«Чайка» в зимнюю паузу сильно изменилась, но отношения с торпедовцами у команды не складываются исторически.

Торпедовцы борются за выход в РПЛ, к тому же удачно играют против клуба из Песчанокопского. Наши прогноз и ставка — Победа «Торпедо» с коэффициентом 1.69