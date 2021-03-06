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    Одолеет ли «Торпедо» «Чайку»?

    «Торпедо» — «Чайка». Прогноз, ставка (к. 1.69) на футбол, ФНЛ, 6 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Торпедо» — «Чайка»
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    Сергей Игнашевич
    «Торпедо» сыграет на своем поле с «Чайкой» в рамках 28-го тура чемпионата России. Матч пройдет 6 марта, начало — в 16:00 мск. «Торпедо» — «Чайка»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Торпедо»

    «Торпедо» в нынешнем сезоне бьется за выход в РПЛ. Сейчас команда занимает 4 место, имея в своем активе 54 очка.

    Сергей Игнашевич пытается сконструировать командный механизм, но с результатом складывается отнюдь не всегда. Вот и весеннюю премьеру торпедовцы завалили.

    Впрочем, соперник в лице «СКА-Хабаровск» был не самым простым. И все же, сухая домашняя ничья в планы москвичей явно не входила.

    Прогнозы на ФНЛ

    Тем не менее, «Торпедо» продолжает борьбу за выход в РПЛ. Стоит отметить, что с «Чайкой» команда играет удачно: в двух матчах добыто две виктории (обе со счетом 2:1).

    «Чайка»

    «Чайка» в первой части сезона выглядела одним из главных разочарований ФНЛ. Вот и пришлось руководителю клуба идти на тренерскую рокировку.

    Место Магомеда Адиева занял опытный Сергей Ташуев. Этот наставник способен вдохнуть новую жизнь в команду, оказавшуюся неподалеку от зоны вылета.

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    • Премьера Ташуеву удалась. Дома песчанокопский клуб разнес в клочья аутсайдера «Шинник» (5:1). Но это — пока не показатель…

    Настоящее же весеннее боевое крещение «Чайка» примет в столице. И даже с учетом улучшенного морального климата после победы, гостям с торпедовцами будет ох как нелегко.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Торпедо» за 1.69, на ничью за 3.65, а на «Чайку» — за 4.90

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    Хозяева борются за прямую путевку в РПЛ, тем паче, потеряли очки в минувшем туре.

    «Чайка» в зимнюю паузу сильно изменилась, но отношения с торпедовцами у команды не складываются исторически.

    Торпедовцы борются за выход в РПЛ, к тому же удачно играют против клуба из Песчанокопского. Наши прогноз и ставка — Победа «Торпедо» с коэффициентом 1.69

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